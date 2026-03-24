ברקע המגעים

ידיד ישראל? מודי דיבר עם טראמפ על המלחמה באיראן; זה מה שביקש

ראש ממשלת הודו מודי שוחח היום עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שיחה ראשונה לכאורה מאז פרוץ המלחמה | בפוסט שפרסם, אמר מודי כי דיברו על מיצרי הורמוז וציין כי שמירה על נתיב המים פתוח - הוא דבר חיוני לעולם כולו | מודי קרא ל"הפחתת הסלמה ושיקום השלום בהקדם האפשרי" (מדיני)

קבלת הפנים בנתב"ג לראש ממשלת הודו (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מלחמה במזרח התיכון: ראש ממשלת הודו, שנחשב לידיד ישראל בזירה הבינלאומית ואך לאחרונה ביקר בארץ, קיים היום (שלישי) שיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המלחמה ב.

השיחה עסקה במלחמה ובמיוחד בסוגיית מיצרי הורמוז. מודי קרא להפחתת ההסלמה באיראן וציין כי תומך במהלכים ל"קידום השלום". הוא ציין כי השארת מיצרי הורמוז פתוחים היא חיונית לעולם כולו.

בציוץ ברשת X לאחר הפגישה כתב מודי: "שוחחתי עם הנשיא טראמפ וקיימנו חילופי דעות מועילים על המצב במערב אסיה. הודו תומכת בהפחתת המתיחות ובהשבת השלום בהקדם האפשרי. הבטחת היותו של מצר הורמוז פתוח, מאובטח ונגיש - חיונית לעולם כולו. הסכמנו להישאר בקשר בנוגע למאמצים למען שלום ויציבות".

באיראן אינרנשיונל דווח היום מפיו של שליח ארצות הברית להודו, סרחיו גור, כי מדובר בשיחה הידועה הראשונה בין שני המנהיגים מאז פרוץ המלחמה באיראן.

בהודו חווים התושבים על בשרם את יוקר מחירי הנפט, בעקבות חסימת מיצרי הורמוז. ספינות הודיות אמנם עדיין ממשיכות לעבור, תחת מגבלות כבדות וליווי צבאי, אך עדיין מחירי הדלק משפיעים על המדינה.

הודו הצליחה להבטיח "מעבר בטוח" לספינות המניפות את דגלה הודות למגעים ישירים בין שר החוץ ההודי, ס. ג'אישנקר, למקבילו האיראני. בעוד שספינות הקשורות לארה"ב או לישראל נחסמות, איראן מאפשרת לספינות הודיות לעבור במסלולים ספציפיים הצמודים לקו החוף האיראני.

תוכן שאסור לפספס:

2
מכאן אני מבין שאם כל מנהיג בעולם הוא לא פחות ביביסט מנתניהו עצמו, אזי הכותרת תהיה: ידיד ישראל? ומה כתוב בפנים: יציבות האנרגיה העולמית, כך שהודו לא תצטרך לשלם יותר על נפט וגז. וזה כבר סיבה מספקת להאשים אדם, רק כי הוא לא מספיק במטרות המלחמה ברמה לא פחות מטראמפ? רמה רדודה מאוד של ניתוח ואין כל קשר בין
אידיוט
1
כך היא התפיסה הבודהיסטית גם מהטמה גנדי התנגד לשימוש בכוח בכל מצב אפילו נגד המחבלים והנאצים
יואל

