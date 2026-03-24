המוסד העלה הילוך במערכה מול טהרן עם הפצת סרטון דרמטי בפלטפורמות X (טוויטר) ובטלגרם, המעודד את הציבור האיראני לחשוף מיקומים של אנשי משמרות המהפכה ומיליציית הבסיג'.

למרות שיח פוליטי על אפשרות להידברות, נראה כי הפעילות המבצעית בשטח, הכוללת דיווחים על טיסות אינטנסיביות של חיל האוויר, נמשכת במלוא העוצמה.

תחת המוטו המאיים "אנחנו נהיה שם", הקמפיין פונה ישירות לתושבים המקומיים במטרה לאסוף מודיעין מדויק ולערער את תחושת הביטחון של בכירי המשטר.