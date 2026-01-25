חמישה יהודים נרצחו באיראן בשבועות האחרונים, במהלך ימי המחאות הסוערות כנגד משטר האייתוללות. כך דווח היום (ראשון) בערוץ 14.

לפי הדיווח, של נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, נסיבות הרצח אינן ברורות. יתכן שהנרצחים השתתפו בהפגנות בעצמם ושם נרצחו.

אפשרות נוספת היא שהטבח השיטתי האיום שביצע המשטר, כולל ירי חסר אבחנה ברחובות בידי חמושים - גרם לכך שגם היהודים נרצחו.

עוד דווח כי היום בשעות אחר הצהרים פורסמה רשימה של חמישה יהודים שלפי השמועות נרצחו באיראן. לפחות על ארבעה מהם יש פרטים מדויקים - כולל שמות.

מדובר לפי הדיווח באב משפחה בן 32, בזוגתו בת 29, בקרובת משפחה בת 25 ובילד בן 15 - שנמנו עם היהודים הנרצחים. הם נרצחו ברחובות טהרן.

מוקדם יותר היום, כזכור, דווח בניו יורק טיימס כי ביום שישי, ה-9 בינואר הורה המנהיג העליון חמינאי לא לגלות רחמים ולרצוח את המפגינים. ההוראה של חמינאי הייתה לדאג בכל מחיר, ובכל האמצעים הנדרשים לשם כך, את ההפגנות, ולא לגלות רחמים.

מאז אותו יום זינק דרמטית מספר ההרוגים באיראן. היום דווח כי מספר ההרוגים עומד ככל הנראה על כ-36 אלף מפגינים - מספר גבוה מאוד בכל קנה מידה.