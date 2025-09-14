בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע היום (ראשון) את אלימלך שטרן, אברך צעיר חסיד ויז'ניץ מבית שמש, שביצע משימות שניתנו לו על ידי סוכן זר איראני בתמורה לתשלום.

מכתב האישום עולה כי שטרן עמד בקשר עם סוכן חוץ ממדינה זרה, שכינויו "אנה". במסגרת הקשר, ביצע שטרן משימות שונות שהוטלו עליו וקיבל תמורה במטבעות דיגיטליים. לשם ביצוע המשימות, גייס שני אזרחים ישראליים נוספים.

כך, למשל, הדפיס ותלה מודעות עם תמונה של כף יד שטופת דם וכיתוב באנגלית: "יהיה כתוב בהיסטוריה שילדים נהרגו, בואו נעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה". לשם כך גויס אחד הישראלים, שביצע את המשימה וצילם את עצמו, והעביר את התמונות לשטרן שהעביר אותן ל"אנה". בתמורה קיבל שטרן תשלום.

בנוסף, אסף אותו אדם לבקשת שטרן טלפון מאזור עתלית לפי הנחיות "אנה", והפעיל שטרן סכומי כסף ברחבי ירושלים ותל אביב באמצעות ישראלי נוסף. "אנה" הנחתה אותו לבצע פעולות נוספות, כולל שליחת חבילות עם סכין וזר פרחים לבית שגריר ישראל בסבא״א, אך שטרן השיב כי הוא חושש להיכנס לכלא.

במענה לכתב האישום טען שטרן כי לא חשד בכך שאנה היא סוכנת חוץ וכי זכויותיו נפגעו במהלך החקירה, וביקש לפסול את הודאותיו. פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו״ד ישי זיגמן, טענה כי הנאשם היה מודע לזכויותיו והודאותיו ניתנו מרצונו החופשי.

בנוסף ציינה הפרקליטות שהתקיימו כל יסודות עבירת מגע עם סוכן זר, ושגם מבחינה אובייקטיבית וגם סובייקטיבית הנאשם חשד שמדובר בגורם עוין. ההתכתבויות עם "אנה" והתנהגותו מול דמות ביטחונית מחזקים את המודעות שלו לסכנה. הפרקליטות ביקשה להעדיף את הודאותיו הראשוניות על פני גרסתו המאוחרת בבית המשפט.

לאחר ניהול דיוני הוכחות בבית המשפט הורשע, כאמור, אלימלך שטרן בביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לאיומים. בית המשפט קבע כי "מכלל הראיות שהוצגו לפניי עולה, כי בלבו של הנאשם קינן חשד בדבר זהותה של אנה כבר מראשית הקשר שלו עמה, וחשד זה הלך והתגבר ככל שהמשימות שנתנה לו החריפו מבחינת חומרתם, וקיבלו אופי ביטחוני-לאומני בולט יותר, וכן ככל שהיא שיתפה אותו יותר ביחס לזהותה כסוכנת זרה, וכמי שמעוניינת לגייסו לשורותיה, ולהעבירו אימוני לחימה למרגלים".

עו"ד ישי זיגמן מפרקליטות מחוז ירושלים מסר כי: "הפרקליטות טענה לאורך ההליך כי אלימלך שטרן בחר לפעול בשירות סוכן זר מתוך בחירה. הוא קיבל משימות, ביצע אותן, גייס אנשים נוספים, וקיבל על כך תשלום. כל זה בזמן שהוא מבין היטב שמאחורי 'אנה' עומד גורם עוין שמנסה לערער את ביטחון המדינה. המסר שיצא היום מבית המשפט הוא ברור: מי שפועל מול סוכן זר וגורמים עוינים יישא באחריות. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על ביטחון ישראל, גם מול איומים מהסוג הזה שפועלים מתחת לרדאר, אבל מסכנים את כולנו".