דיווח חריג: המערכת שכוחות ישראלים הפעילו על אדמת מדינה ערבית

שיתוף הפעולה הצבאי והביטחוני בין ישראל לאיחוד האמירויות הגיע במהלך המלחמה מול איראן לשיאים חדשים, כך עולה מדיווח שפורסם היום (ראשון) באתר 'אקסיוס' על ידי הכתב ברק רביד.

לפי הדיווח, המסתמך על שני פקידים ישראלים ובכיר אמריקני, ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללת "כיפת ברזל" יחד עם עשרות לוחמים ומפעילים מהרכב צה"ל כדי לתפעל את המערכת בשטח המדינה הערבית.

מדובר בצעד חסר תקדים, שכן זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה ישראל שולחת סוללת "כיפת ברזל" פעילה למדינה אחרת לצרכי הגנה מבצעית. איחוד האמירויות הפכה בכך למדינה הראשונה מחוץ לישראל ולארצות הברית שבה נעשה שימוש במערכת זו.

הגורמים המעורבים בפרטים ציינו כי ההחלטה התקבלה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהורה לצה"ל להקצות את הסוללה, המיירטים והצוות המיומן מיד לאחר שיחת טלפון שקיים עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד.

הצורך בסיוע הישראלי התעורר לנוכח המתקפות המסיביות שספגה איחוד האמירויות מצד איראן מאז תחילת המערכה. לפי נתוני משרד ההגנה האמירותי, איראן שיגרה לעבר המדינה כ-550 טילים בליסטיים וטילי שיוט, לצד למעלה מ-2,200 כטב"מים. בעוד שמרבית האיומים יורטו על ידי מערכות ההגנה השונות, חלק מהטילים והכטב"מים הצליחו לפגוע במטרות צבאיות ואזרחיות בשטח האמירויות, מה שהוביל את המדינה לחפש סיוע דחוף אצל בעלות בריתה.

בדיווח ב'אקסיוס' מובא מפי גורם ישראלי בכיר כי המערכת שהוצבה באמירויות אכן הוכיחה את יעילותה המבצעית ויירטה בהצלחה עשרות טילים איראניים שכוונו לעבר יעדים במדינה.

מעבר להצבת המערכת על הקרקע, שיתוף הפעולה כלל גם פעילות אקטיבית של חיל האוויר הישראלי, שתקף משגרי טילים לטווח קצר בדרום איראן בטרם הספיקו אלו לשגר את חימושם לעבר האמירויות ומדינות נוספות במפרץ.

הצבת כוחות צה"ל על אדמת איחוד האמירויות נחשבת לסוגיה רגישה מבחינה פוליטית בעולם הערבי, אולם גורמים רשמיים באמירויות מציינים כי המלחמה מול איראן שינתה את הלך הרוח בציבור המקומי. לדבריהם, כל גורם שמסייע בהגנה על המדינה מפני התוקפנות האיראנית נתפס כעת באור חיובי מאוד. מנגד, החלטתו של נתניהו לחלוק מערכת הגנה קריטית בזמן שישראל עצמה עמדה תחת אש כבדה, עשויה לעורר ביקורת פנימית בישראל.