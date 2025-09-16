כתובות נאצה וצלבי קרס אותרו הבוקר (שלישי) על בניין הנהלת תנועת בני עקיבא במרכז ירושלים, בשכונת ניות. המקרה הוביל לזעזוע רב בקרב הציבור והנהלת התנועה.

מי שגילה את המעשה החמור הוא סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, שייחס את האירוע לאירועים האחרונים בעיר: "אני מזועזע היום, הבוקר הגעתי לפה והזדעזעתי לראות כתובות נאצה נגד תנועת בני עקיבא, וזה קורה במלאות שבוע לפיגוע המזעזע בצומת רמות, שבו נרצחה שריתה מנדלסון בדרכה לעבודה בבני עקיבא".

קינג הוסיף כי פנה מיד למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה ולעצור את המעורבים, וכן לעיריית ירושלים כדי לדאוג לניקוי המיידי של הכתובות מהבניין.