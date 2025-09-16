כיכר השבת
פשע שנאה

שבוע אחרי הפיגוע: מי ריסס סמלים נאצים על בניין תנועת הנוער בירושלים?

מבנה הנהלת תנועת בני עקיבא בשכונת ניות בירושלים נצבע הבוקר בכתובות נאצה וצלבי קרס | סגן ראש העיר קרא למשטרה לפתוח בחקירה על נסיבות המקרה החמור (בארץ) 

אריה קינג בזירה (צילום: מאוחדים)

כתובות נאצה וצלבי קרס אותרו הבוקר (שלישי) על בניין הנהלת תנועת בני עקיבא במרכז ירושלים, בשכונת ניות. המקרה הוביל לזעזוע רב בקרב הציבור והנהלת התנועה.

מי שגילה את המעשה החמור הוא סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, שייחס את האירוע לאירועים האחרונים בעיר: "אני מזועזע היום, הבוקר הגעתי לפה והזדעזעתי לראות כתובות נאצה נגד תנועת בני עקיבא, וזה קורה במלאות שבוע לפיגוע המזעזע בצומת רמות, שבו נרצחה שריתה מנדלסון בדרכה לעבודה בבני עקיבא".

קינג הוסיף כי פנה מיד למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה ולעצור את המעורבים, וכן לעיריית ירושלים כדי לדאוג לניקוי המיידי של הכתובות מהבניין.

זירת הריסוס הפוגעני (צילום: סיעת מאוחדים עם אריה קינג)
זירת הריסוס (צילום: סיעת מאוחדים עם אריה קינג)
זירת הריסוס הפוגעני (צילום: סיעת מאוחדים עם אריה קינג)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר