מבקר המדינה חושף: מחדל האבטחה בירושלים

ירושלים בסכנה? מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דוח ביקורת חמור ונרחב שבוחן את אפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בעוטף ירושלים. השורה התחתונה של הדוח מדאיגה במיוחד: למרות לקחי ה-7 באוקטובר, הגזרה המקיפה את הבירה סובלת מליקויים חמורים באבטחה, בתפעול ובמימוש החלטות ממשלה בסיסיות.

חורים ברשת: "תנועה חופשית למחבלים" המבקר חושף נתון מדהים: מתוך מאות קילומטרים של קו התפר, רק 61% כוללים מכשול פיזי. באזורים נרחבים קיימות פרצות המאפשרות תנועה חופשית של פלסטינים ללא כל בידוק. המבקר מצביע על קטעים של 11 ק"מ ו-6 ק"מ ללא כל מכשול, דבר המהווה "פרצה קוראת למחבל" וחשיפה משמעותית של תושבי האזור לסכנה.

מחדל המעברים: החלטות מ-2005 נשכחו בלובי עוד עולה מהדוח כי למרות החלטת ראש הממשלה כבר בשנת 2005 לאזרח את המעברים, עד היום לא אוזרח ולו מעבר אחד בעוטף ירושלים.

המשטרה, כך מתברר, פועלת בגזרה ללא תפיסת הפעלה מוסדרת כבר שני עשורים. המצב הפיקודי אינו טוב יותר: מתוך 16 מעברים, רק שניים מנוהלים על ידי מפקדים שהוסמכו לכך כדין.

כשל בתיאום: יד ימין לא יודעת מיד שמאל הביקורת חושפת חוסר תיאום משווע בין הגופים: פערים בדיווחים בין צה"ל למשטרה על הסתננויות, ומחלוקות בין משרדי ממשלה (כמו משרד התחבורה והמשטרה) שמעכבות פתיחת צירים קריטיים כמו כביש השיקוע בקלנדיה. בנוסף, כוחות מג"ב שאמורים לאבטח את הגזרה מוסטים למשימות אחרות, מה שמשאיר את קו התפר חשוף עוד יותר.

תנועת רגבים: "הטרור לא מתחיל בגדר" בתגובה לדוח, בתנועת רגבים מבקשים להסיט את הזרקור לבעיית העומק: "הדו"ח מבורך אך מתעסק בטפל. גם הגדר היקרה ביותר בדרום נפרצה על ידי מחבלים בכפכפים. הטרור מתחיל בחינוך ובחוסר משילות. הפתרון היחיד הוא היאחזות בשטח ונוכחות אזרחית וצבאית, ולא רק ניסיון לסתום פרצות"