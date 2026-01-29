תפילת שחרית מיוחדת התקיימה הבוקר, (חמישי) בקבר יוסף שבשכם, מדובר בפעם הראשונה אחרי 25 שנים, שיהודים מורשים להתפלל במקום באור יום.

התפילה התקיימה בהשתתפות מתפללים רבים שהגיעו למקום לראשונה מאז ההחלטה הדרמטית של שר הבטחון ישראל כץ.

התפילה התקיימה לאחר שלאורך הלילה נכנסו מאות מתפללים למתחם קבר יוסף, כחלק מהכניסות הקבועות שמקיימת מועצה אזורית שומרון מדי חודש בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון ובליווי ובאישור צה"ל.

בכניסה לתפילה השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ח"כ צבי סוכות, הרב יוסף אליצור - ראש "ישיבת עוד יוסף חי", שפעלה מקבר יוסף עד לנטישתו, הרב דודי דודקביץ' - רב הישוב יצהר וראש "ישיבת רועה ישראל", תת אלוף קובי הלר מפקד אוגדת איו"ש, אלוף משנה אריאל גונן מפקד חטיבת שומרון, קצין הגמ"ר אוגדת איו"ש יאיר כהן, קצין הגמ"ר רב-סרן ישראל רוזנפלד ומתפללים מכל רחבי הארץ.

הכניסה לקבר יוסף לאור יום מגיעה על רקע תוכנית רחבה וסדורה שמובילים ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות יחד עם הרב דודו בן נתן, אביו של החייל שובאל בן נתן הי"ד, שנפל בקרב בדרום לבנון והיה פעיל לחזרה לקבר יוסף.

מטרת התוכנית להביא לחזרה קבועה של יהודים לקבר יוסף ולהחזרת ישיבת עוד יוסף חי למתחם הקבר. התוכנית גובשה יחד עם גורמים נוספים והיא מבוססת על צעדים מדורגים שנועדו להשיב את הנוכחות היהודית למקום הקדוש באופן קבוע.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "הבוקר הזה הוא בוקר של תיקון היסטורי. אחרי שנים של כניסות באישון לילה כגנבים במחתרת, אנחנו חוזרים הביתה בראש מורם ובאור יום מלא. קבר יוסף הוא סמל חשוב, והמהלך לכניסה באור יום הוא צעד משמעותי מתוך תוכנית העבודה שלנו לביסוס אחיזה קבועה ומלאה במקום. לא נעצור עד שדגל ישראל יונף כאן באופן קבוע לאחר שישיבת עוד יוסף חי תשוב למקומה. עם ישראל חוזר לשומרון, עם ישראל חוזר לארצו״.

ח״כ צבי סוכות, יו״ר ועמ״ש חוץ וביטחון לענייני יו״ש, אמר: ״ראשית, ברצוני להודות לשר ישראל כץ על ההחלטה הדרמטית והצעד הראשון בחזרה מלאה לקבר יוסף, זכינו לצעד חשוב של התקדמות בקיום תפילת שחרית וכניסה לאור יום לקבר יוסף. זהו ראשיתו של תיקון חשוב והיסטורי, ונמשיך לפעול עד להשבה של נוכחות יהודית מלאה לקבר יוסף״.

הרב יוסף אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי: "שמחים ונרגשים להיות כאן, בבית המדרש של הישיבה, ולהתפלל כאן תפילת שחרית. אברהם - שתיקן את תפילת שחרית - נכנס לארץ עד מקום שכם, ויעקב - שתיקן את תפילת ערבית - קנה כאן את חלקת השדה, וקיבע כאן את ההתיישבות היהודית. מקוים להגיע מהר לשלב של קביעות, ולהיות כאן מתפילת שחרית ועד אחרי תפילת ערבית, ולחזור לשהיית קבע כבעלי הבית בעיר העברית הראשונה - שכם!".

הרב דוד דודקביץ' - ראש ישיבת "רועה ישראל" ומהלומדים הותיקים בישיבה בקבר יוסף לפני כ- 40 שנה, דיבר על כך ש"בפרשה זו אנו קוראים על העלאת עצמות יוסף- יוסף הצדיק ה"עברי" ש"הודה בארצו" ובזכות כך זכה להיקבר בארץ ישראל. מתפללים מכאן לישועה וגאולה שלימה לכל בית ישראל, ולשיבה בראש מורם כבעלי הבית לכל מרחבי ארצנו הקדושה".

יהושע גלברד, מנכ"ל ישיבת רועה ישראל מסר "במשך שנים תלמידי הישיבה שותפים בארגון הכניסות לקבר יוסף, ובשנים האחרונות אנחנו מקיימים "בית מדרש" שבו לומדים במשך כל הכניסה. מחכים ליום שנוכל להגיע לשכם ולקבר יוסף הצדיק, בחופשיות יחד עם כל עם ישראל".