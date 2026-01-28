סטרוק הודיעה במליאה: אני לא מסירה בינתיים את הסיכה מדש הבגד

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הודיעה הערב (רביעי) בנאומה במליאת הכנסת, כי לא תסיר בינתיים את סיכת "פורום הגבורה" מדש בגדה. את הדברים אמרה ברקע טקס הסרת סיכות החטופים לאור שובו של החטוף האחרון לקבורת ישראל.

"את הסיכה הזו, אני בעזרת השם, בלי נדר, מתחייבת לשאת על הבגד עד שהמטרות הנוספות יושגו ועד שנסיר כל איום מעזה כלפי ישראל", אמרה סטרוק והצביעה על הסיכה.

היא המשיכה: "ואני קוראת לכל חברי הכנסת לענוד את סיכת פורום הגבורה ולא להסיר אותה עד שיצא מעזה החמאסניק האחרון, כמו שהוצאנו את החטוף האחרון ואת הנשק האחרון והמנהרה האחרונה.

"עד שזה לא יקרה פורום הגבורה ימשיך להוביל אותנו, כפי שהילדים שלהם הגיבורים האלה, שאנחנו זוכרים אותם ומזכירים אותם ונושאים את זכרם הטוב ומשתדלים ללכת בדרכם - גם הם מובילים אותנו".