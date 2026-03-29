רשות המים פרסמה היום (ראשון) עדכון מעודכן על מצב מפלס הכנרת, המהווה מדד חשוב למשק המים הארצי. זאת בצל מזג האוויר הסוער והגשמים החריגים שיורדים בימים האחרונים ועוד צפויים לרדת.

על פי נתוני המדידה האחרונים, מפלס האגם עומד על רום של 212.79 מטר מתחת לפני הים.

העדכון מצביע על עלייה של 5 סנטימטרים במהלך סוף השבוע האחרון, כאשר מאז נקודת המינימום שנרשמה בחודש דצמבר האחרון, המפלס עלה בסך הכל 66 סנטימטרים. עם זאת, הכנרת עדיין רחוקה 3.99 מטר מהקו האדום העליון.

הספיקה הנוכחית בנהר הירדן, המהווה את אחד ממקורות המים העיקריים לכנרת, עומדת על 20 מטר מעוקב לשנייה. נתון זה משקף את כמות המים הזורמת לאגם ממקורות טבעיים.

כידוע, מפלס הכנרת נחשב למדד האושר הלאומי של מדינת ישראל, שכן הוא משקף את מצב משק המים הכללי במדינה. גשמי הברכה שירדו בשבועות האחרונים תרמו לעלייה הדרגתית במפלס, אם כי הדרך לקו האדום העליון עדיין ארוכה.

רשות המים ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר מפלס הכנרת ומפרסמת עדכונים תקופתיים לציבור. התקווה היא שגשמי הברכה ימשיכו לרדת במהלך החודשים הקרובים ויתרמו להמשך העלייה במפלס האגם.

יצוין כי בתקופה זו אשתקד, מפלס הכנרת היה גבוה יותר בכשני מטרים לעומת המפלס הנוכחי, דבר המדגיש את החשיבות של המשך ירידת הגשמים לשיפור מצב משק המים במדינה.