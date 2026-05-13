לוחמי הכליאה בבית המעצר 'אוהלי עוז' הצליחו לסכל ניסיון הברחת סמים למתקן, כאשר במהלך חיפוש שגרתי שבוצע במכלול הקליטה נתפסו ארבעה זרגים המכילים חומר החשוד כסם מסוג מסוכן.

העצור, שהובא למתקן על ידי משטרת ישראל, עבר חיפוש ביטחוני מדוקדק כנהוג בכל מקרה של קבלת עצורים חדשים. במהלך הבדיקה, גילו הלוחמים את ניסיון ההסלקה המתוחכם: זרג אחד הוסלק בתוך סוליית הנעל של העצור, בעוד שלושה זרגים נוספים נמצאו כשהם מוסלקים בתפר מכנס הג'ינס שלבש.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, הממצאים נתפסו ונסיבות המקרה נבדקות כעת על ידי הגורמים המוסמכים. מדובר בניסיון הברחה נוסף בשורה של מקרים דומים שבהם עצורים מנסים להחדיר חומרים אסורים למתקני הכליאה בדרכים שונות.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בניסיונות הברחה למתקני הכליאה השונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר חודשים נחשף אירוע חריג בבית הסוהר 'צלמון', ובמקרה אחר התרחש אירוע בבית כלא איילון שבו אסיר ניצל מצב חירום כדי לנסות לפגוע בסדר.

בשירות בתי הסוהר הדגישו כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות החדרת חומרים ואמצעים אסורים למתקני הכליאה. "אנו פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו לשמירה על המשילות הכליאתית וביטחון מתקני הכליאה", נמסר מהדוברות.

הפעילות המבצעית של לוחמי הכליאה כוללת חיפושים שגרתיים מדוקדקים של כל עצור המגיע למתקן, בדיקות תקופתיות של תאים, ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור חומרים אסורים. במקרים רבים, כפי שהוכח גם הפעם, החיפושים השגרתיים מצליחים לסכל את ניסיונות ההברחה עוד בשלב הקליטה למתקן.