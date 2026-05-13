כיכר השבת
ניסיון הברחה נכשל

אירוע דרמטי בבית המעצר: ארבעה זרגים של סם הוסלקו בבגדי עצור | תיעוד

חיפוש שגרתי במכלול הקליטה חשף זרג בסוליית נעל ושלושה נוספים בתפר מכנס ג'ינס • העצור הובא על ידי משטרת ישראל | המאבק בהחדרת סמים נמשך (בארץ)

תיעוד מבית המעצר
תיעוד מבית המעצר| צילום: צילום: שירות בתי הסוהר

לוחמי הכליאה בבית המעצר 'אוהלי עוז' הצליחו לסכל ניסיון הברחת סמים למתקן, כאשר במהלך חיפוש שגרתי שבוצע במכלול הקליטה נתפסו ארבעה זרגים המכילים חומר החשוד כסם מסוג מסוכן.

העצור, שהובא למתקן על ידי משטרת ישראל, עבר חיפוש ביטחוני מדוקדק כנהוג בכל מקרה של קבלת עצורים חדשים. במהלך הבדיקה, גילו הלוחמים את ניסיון ההסלקה המתוחכם: זרג אחד הוסלק בתוך סוליית הנעל של העצור, בעוד שלושה זרגים נוספים נמצאו כשהם מוסלקים בתפר מכנס הג'ינס שלבש.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, הממצאים נתפסו ונסיבות המקרה נבדקות כעת על ידי הגורמים המוסמכים. מדובר בניסיון הברחה נוסף בשורה של מקרים דומים שבהם עצורים מנסים להחדיר חומרים אסורים למתקני הכליאה בדרכים שונות.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בניסיונות הברחה למתקני הכליאה השונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר חודשים נחשף אירוע חריג בבית הסוהר 'צלמון', ובמקרה אחר התרחש אירוע בבית כלא איילון שבו אסיר ניצל מצב חירום כדי לנסות לפגוע בסדר.

בשירות בתי הסוהר הדגישו כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות החדרת חומרים ואמצעים אסורים למתקני הכליאה. "אנו פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו לשמירה על המשילות הכליאתית וביטחון מתקני הכליאה", נמסר מהדוברות.

הפעילות המבצעית של לוחמי הכליאה כוללת חיפושים שגרתיים מדוקדקים של כל עצור המגיע למתקן, בדיקות תקופתיות של תאים, ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור חומרים אסורים. במקרים רבים, כפי שהוכח גם הפעם, החיפושים השגרתיים מצליחים לסכל את ניסיונות ההברחה עוד בשלב הקליטה למתקן.

סמיםשב"סתרופותשירות בתי הסוהרטייזרבית מעצר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר