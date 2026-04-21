הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, נשא דברים אמש באירוע המרכזי של יום הזיכרון בעיר, במהלכו התייחס למשמעות האחדות והזיכרון של הנופלים עבור עם ישראל.

בדבריו תיאר את תחושת הכאב הלאומית באמצעות דברי הנביא: "כשהנביא רוצה לתאר את הכאב וההרגשה שצריכה להיות לכולנו הוא אומר 'מי ייתן ראשי מלא מים ועיני מקור דמעה ואבכה את חללי בת עמי'".

"זו ההרגשה של כולנו ביום הזה, זוכרים את הגיבורים שמסרו את נפשם על קדושת השם", הוסיף הרב.

בהמשך הדגיש הרב גרוסמן את מחויבות הזיכרון של עם ישראל כלפי הנופלים ומשפחותיהם ואמר: "עם ישראל לא ישכח ויזכור לתמיד את הילדים שלכם, את הילדים שמסרו את נפשם. זה בא מהחינוך שקיבלו מהבית, וכך מסרו את כל מהותם וחייהם למען העם והארץ".

לסיום ציין כי יום הזיכרון הוא גם יום לחשבון נפש לאומי ואישי, ואמר: "נזכור שהארץ הזו נקנתה בדמים, בכל כך הרבה נפשות שמסרו נפשם כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן. כדי לשמור על הארץ הזו צריכים להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, לתורה וגם להיות מחוברים ביחד, כאיש אחד בלב אחד".