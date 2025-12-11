כיכר השבת
מעוד חודש וחצי

מתחברים לחינוך החרדי? שר החינוך בהחלטה דרמטית לגבי בתי ספר יסודיים

שר החינוך, יואב קיש מוביל מדיניות חדשה בבתי הספר היסודיים: החל ממחציתה השנייה של השנה - מט"ו בשבט, יהיה איסור שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים (חדשות בארץ)

1תגובות
כיתת לימוד (צילום: שאטרסטוק)

בעוד במוסדות החינוך החרדיים, טלפונים ניידים שלא לדבר על מכשירים חכמים - הם מחוץ לתחום, בקרוב גם בבתי הספר היסודיים יהיה אסור להכניס ניידים לתחומי בית הספר.

מדובר בהנחייה חדשה של שר החינוך, יואב קיש וההנחייה בפועל תתחיל בעוד יותר בחודש ביום השני של חודש פברואר (ט"ו בשבט).

ההנחייה תיושם בבתי הספר היסודיים ולפיה לא יתאפשר שימוש בטלפונים ניידים לילדים בשטח בית הספר.

השימוש במכשירים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה. מטרת המהלך לאפשר מרחב שבו תלמידים יוכלו לפתח ולשכלל מיומנויות חברתיות ורגשיות, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר מיקוד בלמידה.

שר החינוך יואב קיש מסר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זו את זה באמת, להפחית הסחות חיצוניות ולהרחיב את הקשר האנושי והטבעי בין התלמידים, ללא מסכים. המדיניות מבוססת על מחקרים רבים בארץ ובעולם ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח שנועד לצמצם את השפעות השליליות על השימוש בטלפונים ע"י התלמידים. יצירת מרחב בית ספרי שמאפשר צמיחה חברתית ורגשית עבור ילדינו זוהי המחויבות והאחריות שלנו."

על פי משרד החינוך, המדיניות גובשה בעקבות עבודת מטה רחבה בלשכת מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, שבחנה מחקרים ומגמות בעולם בנוגע להשפעת השימוש בטלפונים על רווחת התלמידים, על האקלים הבית ספרי, על הסביבה הלימודית ועל המיומנויות הרגשיות והחברתיות הנדרשות במציאות המשתנה. המהלך מהווה רכיב נוסף במדיניות מערכתית רחבה שמטרתה לצמצם הסחות, לחזק קשרים חברתיים ולהבטיח תנאים מיטביים ללמידה.

היישום יכלול תכניות חינוכיות בכיתות ושיח עם הורי התלמידים, כדי להטמיע שימוש מאוזן בטלפונים, למנוע שימוש לרעה ברשתות חברתיות ולצמצם חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל. הדגש הוא על טיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ועל עידוד מפגשים בין תלמידים פנים אל פנים.

משרד החינוך ילווה את בתי הספר ביישום המדיניות בשיתוף הרשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים ומועצת התלמידים לוודא שהיישום מותאם לצרכים של כל מוסד חינוכי לטובת כלל התלמידים והקהילה.

יצוין, כי המהלך תוכלל באופן מקיף באמצעות שולחנות עגולים וזכה לתמיכתם של הגורמים הרלוונטיים: הנהגת ההורים הארצית, מועצת התלמידים, השלטון המקומי, הסתדרות המורים וגורמים נוספים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה כבר קיים בקנדה ובצרפת, ולצערנו זה עדיין לא מהסיבות בחינוך לעבודת אלוקים
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר