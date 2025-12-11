בעוד במוסדות החינוך החרדיים, טלפונים ניידים שלא לדבר על מכשירים חכמים - הם מחוץ לתחום, בקרוב גם בבתי הספר היסודיים יהיה אסור להכניס ניידים לתחומי בית הספר.

מדובר בהנחייה חדשה של שר החינוך, יואב קיש וההנחייה בפועל תתחיל בעוד יותר בחודש ביום השני של חודש פברואר (ט"ו בשבט).

ההנחייה תיושם בבתי הספר היסודיים ולפיה לא יתאפשר שימוש בטלפונים ניידים לילדים בשטח בית הספר.

השימוש במכשירים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה. מטרת המהלך לאפשר מרחב שבו תלמידים יוכלו לפתח ולשכלל מיומנויות חברתיות ורגשיות, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר מיקוד בלמידה.

שר החינוך יואב קיש מסר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זו את זה באמת, להפחית הסחות חיצוניות ולהרחיב את הקשר האנושי והטבעי בין התלמידים, ללא מסכים. המדיניות מבוססת על מחקרים רבים בארץ ובעולם ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח שנועד לצמצם את השפעות השליליות על השימוש בטלפונים ע"י התלמידים. יצירת מרחב בית ספרי שמאפשר צמיחה חברתית ורגשית עבור ילדינו זוהי המחויבות והאחריות שלנו."

על פי משרד החינוך, המדיניות גובשה בעקבות עבודת מטה רחבה בלשכת מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, שבחנה מחקרים ומגמות בעולם בנוגע להשפעת השימוש בטלפונים על רווחת התלמידים, על האקלים הבית ספרי, על הסביבה הלימודית ועל המיומנויות הרגשיות והחברתיות הנדרשות במציאות המשתנה. המהלך מהווה רכיב נוסף במדיניות מערכתית רחבה שמטרתה לצמצם הסחות, לחזק קשרים חברתיים ולהבטיח תנאים מיטביים ללמידה.

היישום יכלול תכניות חינוכיות בכיתות ושיח עם הורי התלמידים, כדי להטמיע שימוש מאוזן בטלפונים, למנוע שימוש לרעה ברשתות חברתיות ולצמצם חשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל. הדגש הוא על טיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ועל עידוד מפגשים בין תלמידים פנים אל פנים.

משרד החינוך ילווה את בתי הספר ביישום המדיניות בשיתוף הרשויות המקומיות, מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים ומועצת התלמידים לוודא שהיישום מותאם לצרכים של כל מוסד חינוכי לטובת כלל התלמידים והקהילה.

יצוין, כי המהלך תוכלל באופן מקיף באמצעות שולחנות עגולים וזכה לתמיכתם של הגורמים הרלוונטיים: הנהגת ההורים הארצית, מועצת התלמידים, השלטון המקומי, הסתדרות המורים וגורמים נוספים.