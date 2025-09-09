כיכר השבת
נחבלה בראש ובגפיים

בני ברק: רוכבת אופנוע התנגשה במשאית זבל ונפצעה באורח בינוני

כוחות הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכבת אופנוע שהתנגשה במשאית זבל ונחבלה בראש ובגפיים | היא פונתה לבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לדרך זאב ז'בוטינסקי בבני ברק בעקבות דיווח על .

הכוחות העניקו טיפול רפואי לצעירה כבת 20, רוכבת אופנוע, עם חבלות בפנים ובגפיים, והיא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב כשמצבה מוגדר בינוני.

זאבי פישמן ויהושע פישר חובשי איחוד הצלה שהעניקו לה סיוע ראשוני מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות משאית (לאיסוף זבל) ואופנוע. בסיוע חובשים נוספים הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לרוכבת האופנוע שנחבלה בראש ובגפיים. לאחר מכן היא פונתה לבית החולים איכילוב כשמצבה מוגדר בינוני".

תורן הלילה של הצלה יהודה פורייס וחובש הצלה הערשי פונפדר מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכבת אופנוע, צעירה כבת 20 הסובלת מחבלות בפנים ובגפיים, לאחר שהתנגשה במשאית במהלך הרכיבה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והיא פונתה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר