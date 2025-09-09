בני ברק: רוכבת אופנוע התנגשה במשאית זבל ונפצעה באורח בינוני

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לפנות בוקר (שלישי) לדרך זאב ז'בוטינסקי בבני ברק בעקבות דיווח על תאונת דרכים.

הכוחות העניקו טיפול רפואי לצעירה כבת 20, רוכבת אופנוע, עם חבלות בפנים ובגפיים, והיא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב כשמצבה מוגדר בינוני.

זאבי פישמן ויהושע פישר חובשי איחוד הצלה שהעניקו לה סיוע ראשוני מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות משאית (לאיסוף זבל) ואופנוע. בסיוע חובשים נוספים הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לרוכבת האופנוע שנחבלה בראש ובגפיים. לאחר מכן היא פונתה לבית החולים איכילוב כשמצבה מוגדר בינוני".

תורן הלילה של הצלה יהודה פורייס וחובש הצלה הערשי פונפדר מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכבת אופנוע, צעירה כבת 20 הסובלת מחבלות בפנים ובגפיים, לאחר שהתנגשה במשאית במהלך הרכיבה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והיא פונתה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב בתל אביב."