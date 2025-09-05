כיכר השבת
מפשיעה - למחאה

המשמר הלאומי מגביר נוכחות בהפגנות; המשטרה: "לפי צרכים מבצעיים"

המשמר הלאומי שהוקם על ידי השר איתמר בן גביר, נשלח בתקופה האחרונה יותר ויותר פעמים כדי לפעול בהפגנות השמאל | במשטרה מסבירים כי פועלים לפי צורך מבצעי (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מתחילת השנה פעלו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב 29 פעמים בהפגנות ברחבי הארץ – כך עולה מנתונים שהגיעו לידי N12. חודש מרץ בלט במיוחד עם 17 פריסות לאירועי מחאה, כמעט מדי שבוע בממוצע.

המשמר הלאומי, שיזם השר לביטחון לאומי , הוקם בראש ובראשונה לחיזוק הביטחון האישי באמצעות מאבק בטרור ובפשיעה. ואכן, הוא פעל גם בזירות פליליות וביטחוניות – בין היתר באירועי ירי בנגב ובהחרמות אמצעי לחימה בצפון.

עם זאת, בחודשים האחרונים עיקר היציאות התנהלו לזירות מחאה: חלקן למען השבת החטופים וסיום הלחימה בעזה, ואחרות נגד הממשלה.

במשטרה מסרו בתגובה כי "המשמר הלאומי במג"ב, כמו כל היחידות בארגון, פועל בהתאם לצרכים המבצעיים של המשטרה. משטרת ישראל על כלל יחידותיה פועלת בכל גזרות המדינה לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון האזרחים".

על רקע התגברות המחאה בעד עסקה לשחרור חטופים וסיום המלחמה בעזה, פרסם בשבוע שעבר השר בן גביר מסמך מדיניות חדש להסדרת פעולת המשטרה בנוגע לחסימות צירים. במסמך דרש שלא לאפשר חסימות של כבישים חיוניים במוקדים שונים.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פסלה את המתווה; השר דחה את עמדתה ותקף: "את מתבלבלת – בלי התייחסות עניינית המדיניות תיכנס לתוקף".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר