מתחילת השנה פעלו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב 29 פעמים בהפגנות ברחבי הארץ – כך עולה מנתונים שהגיעו לידי N12. חודש מרץ בלט במיוחד עם 17 פריסות לאירועי מחאה, כמעט מדי שבוע בממוצע.

המשמר הלאומי, שיזם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוקם בראש ובראשונה לחיזוק הביטחון האישי באמצעות מאבק בטרור ובפשיעה. ואכן, הוא פעל גם בזירות פליליות וביטחוניות – בין היתר באירועי ירי בנגב ובהחרמות אמצעי לחימה בצפון.

עם זאת, בחודשים האחרונים עיקר היציאות התנהלו לזירות מחאה: חלקן למען השבת החטופים וסיום הלחימה בעזה, ואחרות נגד הממשלה.

במשטרה מסרו בתגובה כי "המשמר הלאומי במג"ב, כמו כל היחידות בארגון, פועל בהתאם לצרכים המבצעיים של המשטרה. משטרת ישראל על כלל יחידותיה פועלת בכל גזרות המדינה לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון האזרחים".

על רקע התגברות המחאה בעד עסקה לשחרור חטופים וסיום המלחמה בעזה, פרסם בשבוע שעבר השר בן גביר מסמך מדיניות חדש להסדרת פעולת המשטרה בנוגע לחסימות צירים. במסמך דרש שלא לאפשר חסימות של כבישים חיוניים במוקדים שונים.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פסלה את המתווה; השר דחה את עמדתה ותקף: "את מתבלבלת – בלי התייחסות עניינית המדיניות תיכנס לתוקף".