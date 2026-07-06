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האופוזיציה החרימה

בלי ביבי ובתמיכת החרדים: אושרה הצעת החוק לוועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר

59 חברי כנסת תמכו וללא מתנגדים או נמנעים בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר | האופוזיציה החרימה את ההצבעה, ולפיד תקף: ״מצג שווא שכל מטרתו לטייח״ (בארץ)

3תגובות
חגיגות אחרי אישור ההצעה (צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת)

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לחקירת אירועי טבח 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל והנסיבות שהובילו אליהם.

בהצעת החוק שיזם ח״כ אריאל קלנר תמכו 59 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, לאחר שסיעות האופוזיציה החרימו את ההצבעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. כעת תחזור ההצעה לוועדת החוקה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

לפי ההצעה, הוועדה תמנה שישה חברים, שימונו בהסכמה רחבה של 80 חברי כנסת. ככל שלא תושג הסכמה, ייקבע מנגנון למינוי שוויוני בין הקואליציה לאופוזיציה, שלושה חברים מכל צד.

עוד מוצע כי בוועדה יכהנו כמשקיפים חטופים ששוחררו או בני משפחות שכולות, וכי דיוני הוועדה יתקיימו ככלל בפומבי וישודרו לציבור.

יאיר לפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

תקף: "מצג שווא"

יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי האופוזיציה מחרימה את ההצבעה, ותקף בחריפות.

״האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו היא לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה״, אמר לפיד. לדבריו, ״בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר״.

יאיר לפידקואליציהאופוזיציהועדת חקירה ממלכתית7 באוקטובר

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3
סוף סוף יהיה ניתן לגלות לציבור את הבגידה שתכננו ראשי השמאל כדי להפיל את ממשלת הימין. מזה פוחדים באופוזיציה. תהיה רעידת אדמה עצומה כשיתברר מה באמת קרה !!! בוגדים להירקב בכלא !!!
משה
2
שמח על ההחלטה. ושמח שלפיד ממשיך לדבוק בתפקיד שוטה הכפר
יהודה
1
אתם תראו שממשלת עלק ימין על מלא גרמה לשואה של 7 באוקטובר ונתניה הרשע וממשלתו הארורה צוחקת לנו בפנים בבחירות הבאות החרדים לא ישתקו ויקראו לנתניהו לממשלתו וכן גם לשס וג שזה יהדות התורה שאי אפשר לשחק איתנו יותר תשמעו מה אני אומר
יהודי בדם

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