דיווח ראשוני התקבל הערב (ראשון) על תקרית חריגה בתחנת דלק באזור הקריות, בה שוטר הוצת במהלך פעילות מבצעית. על פי הפרטים הראשוניים, כוחות משטרה הוקפצו למקום לאחר שהתקבל דיווח על אדם שאיים להתאבד.

כאשר השוטרים הגיעו לזירה וניסו לסייע לאדם, הם נפגעו בנסיבות שטרם הובהרו במלואן. על פי הדיווחים הראשוניים, שלושה בני אדם נפצעו בתקרית, ביניהם השוטר שהוצת. מצבם של הנפגעים טרם פורסם.

האירוע מצטרף לשורה של תקריות מורכבות שבהן נפגעו שוטרים במהלך מילוי תפקידם. רק לפני מספר חודשים, נהרג רס"ב יניב עמרן ז"ל בתאונת דרכים כשעצר בצד הדרך בכביש 471 בפתח תקווה כדי לסייע לנהג אחר להחליף גלגל. נהג רכב שחלף בסמוך פגע בו בעוצמה, והוא נפטר במקום.

יצוין כי באזור הקריות מתבצעת לאחרונה פעילות אכיפה מוגברת של המשטרה. רק לפני מספר ימים, ביצעה המשטרה מבצע אכיפה מיוחד שהתמקד בשיפורי רכב לא תקניים ועבירות בריונות בכביש, במסגרתו נרשמו 211 דוחות תנועה ו-3 רכבים נגררו.

המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע. פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך. עוד יעודכן.