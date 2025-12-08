הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום (שני) את נתוני השמות הפרטיים המלאים לילידי שנת 2024.

השם הנפוץ ביותר (כלל האוכלוסייה): מוחמד – 2,257 בנים נקראו בשם זה.

במגמת ירידה: למרות ההובלה, השם מוחמד נמצא במגמת ירידה חדה: בתחילת שנות ה-2000, אחד מכל שבעה בנים מוסלמים נקרא מוחמד (15%), ואילו ב-2024, רק אחד מכל תשעה (11.4%).

השמות הנפוצים ביותר (כלל ילידי 2024)

השם הנפוץ ביותר בקרב כלל ילידי 2024 היה מוחמד (2,257 בנים). אחריו דורגו:

אריאל (2,169 תינוקות) – כולל בנים ובנות יהודים. יוסף (2,010 בנים) – כולל יהודים ומוסלמים. אורי (1,964 תינוקות) – כולל בנים ובנות יהודים. דוד (1,947 בנים) – רובם הגדול יהודים.

הבנות היהודיות (העשירייה הפותחת)

השם הנפוץ ביותר בקרב הבנות היהודיות היה אביגיל (1,437 ילדות). אחריה דורגו:

איילה/אילה (1,182 ילדות).

שרה (1,151 ילדות).

תמר (1,090 ילדות).

מאיה (1,089 ילדות).

אסתר (1,022 ילדות).

יעל (958 ילדות).

נועה (948 ילדות).

ליבי (947 ילדות).

חנה (856 ילדות).

הבנים היהודים (העשירייה הפותחת)

השם הנפוץ ביותר בקרב הבנים היהודים היה דוד/דויד (1,842 ילדים). אחריו דורגו:

לביא (1,518 ילדים).

אריאל (1,479 ילדים).

רפאל (1,352 ילדים).

אורי (1,320 ילדים).

יוסף (1,271 ילדים).

ארי (1,264 ילדים).

משה (1,196 ילדים).

נועם (1,141 ילדים).

אברהם (1,048 ילדים)

השפעת 7 באוקטובר: השם 'בארי' נמחק

בדיקה מיוחדת של הלמ"ס העלתה כי השם בו נרשמה הירידה הגדולה ביותר במספרים מוחלטים הוא בארי (בנים יהודים).

הצניחה: מספר הבנים שנקראו בארי צנח מ-435 ב-2023 ל-92 בלבד ב-2024.

הניתוח: הלמ"ס מעריכים כי הצניחה הדרמטית קשורה לכך שהשם מזוהה בעיקר עם קיבוץ בארי, שעמד במוקד אירועי הטבח ב-7 באוקטובר 2023.

בנוסף, נרשמה ירידה גם בשמות כמו יובל (בנות), ליאו ונועם (בנים).