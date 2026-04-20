פעל באומץ תחת אש: כך הנציחה פתח תקווה את הרב הצבאי הבכיר

המשעול החדש על שמו של הרב בקשט ( צילום: יאיר צרקר )

בטקס שנערך בשכונת הדר גנים נחנך משעול על שמו של אלוף משנה במילואים הרב חיים מנחם בקשט, לשעבר סגן הרב הראשי לצה״ל ודמות ותיקה ברבנות הצבאית ובקהילה המקומית. האירוע התקיים בהשתתפות בני משפחה, רבנים, אנשי ציבור ואנשי צבא בעבר ובהווה.

הרב בקשט, שנפטר בשנה שעברה כשהוא בגיל 92, שירת ברבנות הצבאית יותר משלושה עשורים ומילא שורה של תפקידים, בהם רב פיקוד הדרום, רב חיל הים וראש מחלקת כשרות ושבת. במלחמת יום הכיפורים עמד בראש יחידת הקבורה הפיקודית ופעל בפינוי, זיהוי וקבורת חללי צה״ל, לעיתים תחת אש. ראש העיר רמי גרינברג אמר בטקס כי “עיריית פתח תקווה גאה להנציח את זכרו של הרב בקשט, איש תורה, איש צבא ואיש ציבור שתרם לעיר ולמדינה במשך עשרות שנים”. הוא הוסיף כי “הנצחה היא הרבה מעבר לזיכרון - היא מסר לדורות הבאים שמלמד מי היו האנשים שבנו כאן חיי קהילה ושליחות ציבורית”.

ממהלך הטקס ( צילום: יאיר צרקר )

בנו, הרב דוב יונה בקשט, תיאר את אביו כמי ש"פעל במסירות למען צה״ל ולמען הקהילה”, והודה לעירייה על ההחלטה להנציח את שמו. גם דוברים נוספים הדגישו את תרומתו לרבנות הצבאית ולשמירת הכשרות והשבת בצה״ל לצד פעילותו הקהילתית בעיר.

נציגי העירייה ציינו כי הרב בקשט היה “מופת של מסירות, צניעות ומנהיגות תורנית”, והדגישו כי פועלו מהווה דוגמה לדורות הבאים. בסיום הטקס הוסר הלוט מעל השלט הנושא את שמו, כחלק מהנצחת פועלו בעיר שבה התגורר למעלה משישה עשורים - ואף הוכר בעבר כיקיר פתח תקווה.