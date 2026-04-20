יממה לאחר פרוץ הסערה הבין דתית בעקבות בעקבות התיעוד שפורסם אמש ברשתות החברתיות שבו נראה חייל צה"ל מנתץ פסל נוצרי בכפר בדרום לבנון, היום (שני) התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקרית ואמר כי הוא "נדהם והתעצב לשמוע" למראה התיעוד. נתניהו קרא לחייל "עבריין" והבהיר כי מתנהלת חקירה פלילית בנושא.

בפוסט שכתב באנגלית ברשת X כתב נתניהו: "כמדינת היהודים, ישראל שומרת ודוגלת בערכים היהודיים של סובלנות וכבוד הדדי בין יהודים למאמינים בכל הדתות. כל הדתות פורחות בארצנו ואנו רואים בחברי כל הדתות שווי זכויות בבניית החברה והאזור שלנו".

לדבריו, "אתמול, כמו הרוב המכריע של הישראלים, נדהמתי והתעצבתי לשמוע שחייל צה"ל פגע באיקונה דתית קתולית בדרום לבנון. אני מגנה את המעשה במילים חריפות ביותר. הרשויות הצבאיות מנהלות חקירה פלילית בנושא ויקחו צעדי משמעת חמורים כמתבקש נגד העבריין".

עוד הוסיף נתניהו כי "בעוד נוצרים נטבחים בסוריה ובבלבנון על ידי מוסלמים, האוכלוסייה הנוצרית בישראל פורחת בניגוד לשאר המזרח התיכון. ישראל היא המדינה היחידה באזור שבה האוכלוסייה הנוצרית ורמת החיים גדלות. ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שדבק בחופש הפולחן לכל. אנו מביעים חרטה על התקרית ועל כל כאב שנגרם מאמינים בלבנון ובכל העולם".

כפי שדיווחנו אמש, סערה בין לאומית ובין דתית פרצה בעקבות פרסום תיעוד בו נראה חייל צה"ל, הפועל במסגרת התמרון הקרקעי בדרום לבנון, כשהוא מנתץ באמצעות פטיש פסל נוצרי המוצב בכפר דיר סריאן. בצבא הדגישו כי הם בודקים את מיהמנות התמונה.

התיעוד, שהפך ויראלי תוך זמן קצר, גרר תגובות קשות בקרב הקהילה הנוצרית בלבנון ובעולם. הכפר דיר סריאן, הממוקם בגזרה המזרחית של דרום לבנון, נמצא תחת שליטת כוחות צה"ל כחלק מהפעילות לפירוק תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב.