"מביעים חרטה"

אחרי הזעם בעולם הנצרות - נתניהו מתייחס לניפוץ הפסל: "נדהמתי, מגנה את המעשה"

ראש הממשלה נתניהו התייחס לניתוץ הפסל הנוצרי בלבנון בידי חייל צה"ל ואמר כי הוא "נדהם והתעצב לשמוע" למראה התיעוד | נתניהו קרא לחייל "עבריין" והבהיר כי מתנהלת חקירה פלילית בנושא | בפוסט שכתב באנגלית ברשת X מסר: "אני מגנה את האקט באופן החזק ביותר" (מדיני)

יממה לאחר פרוץ הסערה הבין דתית בעקבות בעקבות התיעוד שפורסם אמש ברשתות החברתיות שבו נראה חייל צה"ל מנתץ פסל נוצרי בכפר בדרום לבנון, היום (שני) התייחס ראש הממשלה לתקרית ואמר כי הוא "נדהם והתעצב לשמוע" למראה התיעוד. נתניהו קרא לחייל "עבריין" והבהיר כי מתנהלת חקירה פלילית בנושא.

בפוסט שכתב באנגלית ברשת X כתב נתניהו: "כמדינת היהודים, ישראל שומרת ודוגלת בערכים היהודיים של סובלנות וכבוד הדדי בין יהודים למאמינים בכל הדתות. כל הדתות פורחות בארצנו ואנו רואים בחברי כל הדתות שווי זכויות בבניית החברה והאזור שלנו".

לדבריו, "אתמול, כמו הרוב המכריע של הישראלים, נדהמתי והתעצבתי לשמוע שחייל פגע באיקונה דתית קתולית בדרום לבנון. אני מגנה את המעשה במילים חריפות ביותר. הרשויות הצבאיות מנהלות חקירה פלילית בנושא ויקחו צעדי משמעת חמורים כמתבקש נגד העבריין".

עוד הוסיף נתניהו כי "בעוד נוצרים נטבחים בסוריה ובבלבנון על ידי מוסלמים, האוכלוסייה הנוצרית בישראל פורחת בניגוד לשאר המזרח התיכון. ישראל היא המדינה היחידה באזור שבה האוכלוסייה הנוצרית ורמת החיים גדלות. ישראל היא המקום היחיד במזרח התיכון שדבק בחופש הפולחן לכל. אנו מביעים חרטה על התקרית ועל כל כאב שנגרם מאמינים בלבנון ובכל העולם".

כפי שדיווחנו אמש, סערה בין לאומית ובין דתית פרצה בעקבות פרסום תיעוד בו נראה חייל צה"ל, הפועל במסגרת התמרון הקרקעי בדרום לבנון, כשהוא מנתץ באמצעות פטיש פסל נוצרי המוצב בכפר דיר סריאן. בצבא הדגישו כי הם בודקים את מיהמנות התמונה.

התיעוד, שהפך ויראלי תוך זמן קצר, גרר תגובות קשות בקרב הקהילה הנוצרית בלבנון ובעולם. הכפר דיר סריאן, הממוקם בגזרה המזרחית של דרום לבנון, נמצא תחת שליטת כוחות צה"ל כחלק מהפעילות לפירוק תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב.

יום העצמאות של המדינה היהודית
שני
4
אני מקווה שימצו עמו את הדין. החייל הזה סיכן את עם ישראל, פשוטו כמשמעו. התקשורת הזרה התנפלה על זה כמוצא שלל רב, דבר שמסכן יהודים ברחבי העולם, כמו גם התמיכה בישראל. למרות שמדובר בטיפש אחד, שאינו מייצג את העם. אין לנו שום עניין בניתוץ פסלים של עמים אחרים, עד שיבוא המשיח ומלאה הארץ דעה את ה', ואז הם בעצ
א אידיש קינד
3
האם הנוצרים התנצלו על דברי האפיפיור בשבוע שעבר ?
ינון
2
אוף! על כגון דא נאמר, שאבן אחת שטיפש זורק לבור לא יוכלו עשרה חכמים להוציא. זה מתועד והעולם חוגג על חשבוננו. חיכו לתמונה כזאת.
חסיד
1
אע"פ שמצווה לנתץ את פסליהם, מי החמור שהפיץ את הסרטון?????
יאיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

