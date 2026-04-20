במה שמסתמן כצעד נואש למשיכת קולות למפלגתו שמאבדת כוח בסקרים, יצא הבוקר (שני) ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'בנט 2026', נפתלי בנט, בשורה הצהרות המזעזעות כל לב יהודי, בראשן התייחסות לתחבורה ציבורית בשבת וחילול מוסד הנישואין היהודי.

בנט, אמר הבוקר בריאיון לגלצ כי "צריך לאפשר לערים לבחור אם הן רוצות לקיים תחבורה ציבורית בשבת". באמירה מזעזעת שלא מותירה ספק ומחללת את מוסד הנישואין היהודי אמר כי הוא תומך בנישואים "לכל מי שרוצה". לדבריו, "המצפן שלי בעניין זה הוא שכל ישר והגינות".

בנט הסביר על תחבורה ציבורית בשבת כי הוא "בעד שכל ישראלי יוכל להגיע לאן שהוא צריך, אני חושב שאנחנו צריכים לתת לכל עיר להחליט על הצביון. למשל בעיר חרדית כמו בני ברק לא תהיה תחבורה ציבורית ובעיר כמו תל אביב יוחלט שתהיה תחבורה ציבורית, זה לכבד".

מי שכמובן קפץ להגיב היה יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, שבתגובה, כתב: "בנט, וולקאם. נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה. עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן. יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

לדבריו, "אני מקווה שהמסע של בנט ימשיך צעד אחד נוסף אל ההבנה ההכרחית שגם מהלכים מדיניים, פרידה מפנטזיות הסיפוח והכרעות אמיצות הם הדרך הנכונה והיחידה לביטחון אמיתי".

במפלגת ש"ס הגיבו בחריפות ותקפו: "מי שבשביל פוליטיקה מוכן למכור את הזהות היהודית של המדינה - השבת הקדושה ונישואין כדת משה וישראל, לא ירחק היום והוא ימכור גם את ארץ ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון".

יו״ר יהדות התורה, הרב יצחק גולדקנופף מסר בתגובה להבטחות הכזב של בנט: "לא הייתי מתרשם מההבטחות של בנט לנישואים אזרחיים וחילולי שבת, הוא גם הבטיח לא לשבת עם מנסור עבאס וחתם בשידור שלא יאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה. אפילו בשמאל יודעים שמדובר בגנב דעת וקולות".