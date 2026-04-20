הכסא קודם לדת: נפתלי בנט במכירת ערכים פומבית; השמאל מברך, במפלגות החרדיות תוקפים

אחרי מכירת האידאולוגיה -באה מכירת הדת: מי שהיה ראש הממשלה לשעבר, ומתיימר להיות גם בעתיד, נפתלי בנט, יצא הבוקר בשורה הצהרות המזעזעות כל לב יהודי, בראשן התייחסות לתחבורה ציבורית בשבת וחילול מוסד הנישואין היהודי | בשמאל מיהרו לברך את בנט, במפלגות החרדיות תקפו בחריפות (פוליטי)

במה שמסתמן כצעד נואש למשיכת קולות למפלגתו שמאבדת כוח בסקרים, יצא הבוקר (שני) ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'בנט 2026', , בשורה הצהרות המזעזעות כל לב יהודי, בראשן התייחסות לתחבורה ציבורית בשבת וחילול מוסד הנישואין היהודי.

בנט, אמר הבוקר בריאיון לגלצ כי "צריך לאפשר לערים לבחור אם הן רוצות לקיים תחבורה ציבורית בשבת". באמירה מזעזעת שלא מותירה ספק ומחללת את מוסד הנישואין היהודי אמר כי הוא תומך בנישואים "לכל מי שרוצה". לדבריו, "המצפן שלי בעניין זה הוא שכל ישר והגינות".

בנט הסביר על תחבורה ציבורית בשבת כי הוא "בעד שכל ישראלי יוכל להגיע לאן שהוא צריך, אני חושב שאנחנו צריכים לתת לכל עיר להחליט על הצביון. למשל בעיר חרדית כמו בני ברק לא תהיה תחבורה ציבורית ובעיר כמו תל אביב יוחלט שתהיה תחבורה ציבורית, זה לכבד".

מי שכמובן קפץ להגיב היה יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, שבתגובה, כתב: "בנט, וולקאם. נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה. עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן. יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

לדבריו, "אני מקווה שהמסע של בנט ימשיך צעד אחד נוסף אל ההבנה ההכרחית שגם מהלכים מדיניים, פרידה מפנטזיות הסיפוח והכרעות אמיצות הם הדרך הנכונה והיחידה לביטחון אמיתי".

ב הגיבו בחריפות ותקפו: "מי שבשביל פוליטיקה מוכן למכור את הזהות היהודית של המדינה - השבת הקדושה ונישואין כדת משה וישראל, לא ירחק היום והוא ימכור גם את ארץ ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון".

יו״ר יהדות התורה, הרב יצחק גולדקנופף מסר בתגובה להבטחות הכזב של בנט: "לא הייתי מתרשם מההבטחות של בנט לנישואים אזרחיים וחילולי שבת, הוא גם הבטיח לא לשבת עם מנסור עבאס וחתם בשידור שלא יאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה. אפילו בשמאל יודעים שמדובר בגנב דעת וקולות".

16
מי שצריך להסביר זה תומכיו. דתי הוא מעולם לא היה ולא אופתע אם גם לא ציוני. קריריסט שפל שמוכן למכור הכל.
מהנדס חרדי
15
אוי למי שפוגע בדת היהודית. זה לא מה שבורא עולם רוצה. בורא עולם אוהב את השבת ואוי למי שבעד חילול.. אוי לו שכך אמר שמותר חלילה נסיעות ביום הכי קדוש. בנט חזור בך. אל תפגע בשבת
אין עוד מלבדו
14
אינני מבין כיצד נותנים במה לאדם שכיום איננו ממלא תפקיד ציבורי שמתמודד לבחירות ובכל ערוץ תקשורת מתראיין כדי לגרוף קולות. כל כולו של בנט המושחת היום הוא רק לנסות ולגרוף קולות ולהשמיץ את הממשלה וכל פעולה טובה הוא ממציא עלילה. מדוע משווקים אותו בערוצי השמאל ואין פוצה פה ומצפצף. צריכים לקום ולהצהיר ברבים
יהודה
13
מטורלל
יהודי
בענעט, בחייך, עזוב את הפוליטיקה, זה לא בשבילך, פוליטיקאי אם הוא לא חכם צריך להיות קצת מתוחבל, גם זה חסר לך, עזוב בחייך
יוסי
12
ללא חוט שדרה
חיים
11
האם גם במגזר הערבי יהיו נישואין אזרחיים או ששמה הוא פוחד להצהיר שלא יתמכו בו אבל זה הדרך של אהוד ברק וככה נפל קדימה סע הנפילה קרובה
דודי
10
ההיסטוריה מלמדת שמי שיהודי נשאר ומי שלא לא
איתי
9
תגובת שס לא נכונה א. כי זה מציג את הערכים של ההתיישבות כחשובים יותר מערכי הדת כי בעצם תגובתם אומרת שמי שמכר את הדת יעשה בעתיד מעשה חמור יותר וימכור את ההתיישבות ב. המעשה חמור בפני עצמו ולא בהשוואה למשהו ג. הזעזוע צריך להיות אמיתי וערכי מעצם חילול השם שבדבר ולא הזדמנות לניגוח פוליטי אם כבר הייתי מ
חיים
התגובה צריכה להיות כך. מי שמכר את הימין שיקר ובגד בבוחריו בוגד כעת ביהדות ובעם ישראל. לאיפה הידרדרת? ובשביל מה הכיפה על הראש אם אתה נלחם בהשם ובתורתו? תתבייש!!!
חיים
8
ממה אתם מופתעים הוא כל הזמן בדעותיו רפורמי גמור
יעקב
7
מכירת ערכים פומבית? היו לו אי פעם?
מישהו ששרת בצבא

