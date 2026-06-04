לאחר פרישתו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ראש הממשלה נתניהו הודיע היום (חמישי) על מינוי מזכירו הצבאי החדש.
נתניהו הודיע כי מי שיעמוד בתפקיד הבכיר הוא האלוף גיא מרקיזנו, שיועלה לדרגה עם כניסתו לתפקיד.
"ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ״ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי.
תא״ל מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את האלוף רומן גופמן שמונה על ידי ראש הממשלה לראשות המוסד", הודיעה היום לשכת רה"מ.
תא״ל מרקיזנו שירת כמפקד גדוד 405, אגד ארטילריה, כמפקד חטיבת האש 209, כמפקד חטיבת האש 215, כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה וכראש מטה פיקוד הצפון.
בתפקידו האחרון שירת תא״ל מרקיזנו כמזכירו הצבאי של שר הביטחון.
לפי הודעת נתניהו, תא״ל מרקיזנו רכש ניסיון רב בתיאום בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ועל כן יוכל להיכנס לתפקידו מיידית ללא צורך בתקופת חפיפה.
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