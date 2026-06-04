אחרי אישור גופמן לרמס"ד נתניהו הודיע: זה המזכיר הצבאי החדש - וזו הסיבה שהוא לא יזדקק לחפיפה ראש הממשלה נתניהו הודיע על מינוי המזכיר הצבאי החדש, לאחר סיום תפקידו של רומן גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד | ראש הממשלה הודיע כי האלוף לא יזדקק לחפיפה ויוכל להתחיל מיד בתפקידו החדש - וזו הסיבה (מדיני)