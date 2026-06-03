שלושת ראשי שירות הביטחון הכללי לשעבר – נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון – יחד עם 186 עובדים ומנהלים לשעבר בשירות, הגישו לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ את תגובתם אמש (שלישי) לבקשה שהגיש ראש השב"כ המכהן, דוד זיני, לפעול נגדם מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. זיני ביקש לאכוף על העותרים את מסירת "רשימת העותרים" הכוללת את שמותיהם.

העותרים, המיוצגים על ידי עו"ד איתן פלג (פומרנץ), מבקשים מבית המשפט לדחות את הבקשה ולחייב את המבקש בהוצאות, תוך שהם מציגים את השתלשלות העניינים וטיעונים מתוך פסק הדין.

המלצת המשנה לנשיא סולברג

בתגובה מובהר כי בפסק הדין מיום 28.12.2025, שדן בעתירות נגד מינויו של המבקש לתפקיד ראש השירות, קבע המשנה לנשיא, כב' השופט סולברג, כי לא נמצא מקור בדין לאי-גילוי שמות העותרים למבקש עצמו.

עם זאת, מציינים העותרים כי השופט סולברג הוסיף המלצה שלפיה: "המבקש יישקול אם עתה, עם סיום הדיון בעתירות נגדו, נכון הוא לוותר על כך; זאת, במגמה ליישר את ההדורים, משמדובר בעותרים שהם עובדי השירות לשעבר, שעשויים להוסיף ולסייע לעבודת השירות באמצעות ידע רלבנטי שבידם, ושביקשו לסגת מעתירתם".

העותרים מדגישים כי "התחלפות נסיבות אלה מציגה קביעה שיפוטית מורכבת" שאינה מהווה צו אופרטיבי פשוט וחד-משמעי המצווה על מסירת הרשימה, אלא קביעה הצהרתית בדבר המצב המשפטי, שלוותה בהמלצה חריגה לפנים משורת הדין.

"התנהלות נעדרת ממלכתיות"

העותרים תוקפים את החלטתו של ראש השירות המכהן להתעלם מהמלצה זו: "העובדה שהמבקש מוסיף ומתעקש באמצעות נקיטת צעד חריג של בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, לקבל את השמות אף שהטעמים שעמדו בבסיס בקשתו המקורית אינם רלוונטיים עוד, - וכל זאת חרף המלצתו המפורשת של כב' המשנה לנשיא סולברג - עולה כדי התנהלות נעדרת ממלכתיות, ואולי אף כדי התנהלות בחוסר תום לב".

לטענתם, בבקשתו המקורית הסביר ראש השירות כי השמות נחוצים לו כדי לבחון "מה היה תפקידם בשירות; האם יש להם את הידע הנדרש בגינו הם עותרים; האם הם באים בניקיון כפיים; האם יש ניגודי עניינים בהגשת העתירה". משהסתיים ההליך וההוצאות שנקבעו שולמו במלואן על ידי העותרים 1-3, טוענים באי כוחם כי "ברור שטעמים אלה אינם רלוונטיים עוד".

הבקשה למחיקה מההליך שלא הוכרעה

במסגרת הטיעונים נחשף עוד כי במהלך הדיונים המשפטיים, ביום 30.11.2025, הגישו העותרים "הודעה מטעם העותרים בעניין נספח אתגרי השירות, ובקשה למחיקת חלק מהעותרים מההליך". בבקשה זו נכתב: "עם זאת, נוכח חששות העותרים פן יבולע להם, ועל מנת למנוע את הסטת הדיון בעתירה למחוזות בלתי רלוונטיים, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מחיקתם של העותרים (כלומר כלל העותרים ששמותיהם אינם מופיעים ברשימת העותרים, מן ההליך) מן העתירה, תוך הותרתם של העותרים 3-1".

העותרים מציינים בתגובתם הנוכחית כי בקשה זו למחיקתם מן העתירה "לא הוכרעה על ידי בית המשפט הנכבד", וכי שלושת ראשי השירות לשעבר (העותרים 1-3) הם אלו שהובילו את העתירה ומבקשים שלא להעביר את המוקד לאף גורם אחר.