כיכר השבת
"קִישׁ קִישׁ קָרְיָא"

"אל תאמינו למילה שלו, הוא נוכל וחלול": ח"כ מלכיאלי במתקפה חריפה על בנט | צפו

ח"כ מלכיאלי יצא במתקפה חריפה נגד רה"מ לשעבר בנט לאחר שאיים לסגור את רשתות החינוך החרדיות: "אל תאמינו למילה שלו, הוא אדם חלול שימכור את הכל" • צפו בדברים (חרדים)

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המתקפה של מלכיאלי על בנט | צפו
המתקפה של מלכיאלי על בנט | צפו

ח"כ מיכאל מלכיאלי () יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר , זאת בעקבות הצהרותיו של בנט על כוונתו לסגור את מוסדות החינוך החרדיים במידה וישוב ללשכת ראש הממשלה.

בריאיון באולפן 'כיכר השבת', התייחס מלכיאלי להצהרות בנט ואמר: "אני אומר תבינו מי עומד מולנו. אבל אני קורא למי שכן רוצה להצביע לבנט: אם אתם חושבים שהוא יוכל לקבל את ראשות הממשלה והוא ייתן את כל מה שידרשו ממנו - אתם לא מבינים עם איזה נוכל אתם מתעסקים".

מלכיאלי הוסיף בחריפות: "אל תאמינו למילה שלו, הוא חלול. הוא אדם שבתוך הגוש שלו מבינים את זה, הם מבינים שהאדם הזה ימכור את הכל".

ח"כ מיכאל מלכיאלי באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא
ח"כ מיכאל מלכיאלי באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

כאמור, דבריו של מלכיאלי הגיעו בעקבות הצהרות בנט מאתמול, בהן הכריז על כוונתו לפעול לסגירת כל רשתות החינוך החרדיות, כדוגמת 'בני יוסף' ו'החינוך העצמאי', במידה וישוב לכהן כראש ממשלה.

בנט פרסם את תוכנית החינוך שלו, 'משבטים לעם', לכינון מערכת חינוך אחת במדינת ישראל. במסגרת התוכנית, יעצרו באופן מיידי תקציבי המדינה המממנים את מוסדות החינוך המפלגתיים והעצמאיים.

בדברים שנשא בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תקף בנט את החינוך החרדי וטען: "קמה לנו מתחת לאף, מדינה חרדית עצמאית ואנטי ציונית בתוך ישראל. ואנחנו מממנים אותה מכיסנו".

בנט הבהיר כי "בממשלה הבאה אנחנו הולכים לתקן שגיאה היסטורית של יצירת מערכות חינוך נפרדות - שיצר מדינות נפרדות". הוא הדגיש: "זה הכלל: לא ממלכתי - לא על חשבוני".

על פי תוכנית הלימוד שפרסם בנט, 60 אחוז לפחות ממערכת השעות תוקדש ללימודי ליבה - עברית, אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, אזרחות וציונות, וביתר השעות - כל בית ספר יוכל להרחיב את תכניו.

ש"סנפתלי בנטישי כהןמיכאל מלכיאליהחינוך העצמאיבחירות 2026

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2
המתקפה של בנט על מוסדות החינוך היא תזכורת כואבת למה שקורה כשאנחנו מפולגים במקום לבזבז אנרגיה על הגדרות כמו חלול או נוכל בואו נבין את המסר בנט מזהה את החולשה שלנו ומנסה לנצל אותה הדרך היחידה להגן על החינוך של הילדים שלנו היא לחזור לבית אחד גדול ומלוכד כשאנחנו מאוחדים שום תוכנית פוליטית לא תצליח לפרק
ספרדי שרוצה אחדות
1
זה לא מצחיק האיש הזה מסוכן אם חלילה הוא יחזור הוא באמת ינסה לסגור את הרשתות אנחנו חייבים להבין שהמצב השתנה זה הזמן להתחזק בתפילה ולהבין שהמלחמה היא על עצם הקיום שלנו כאן בארץ ישראל
ינון

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