תיעוד חריג שהופץ בשעות האחרונות ברשתות החברתיות מעורר סערה בין לאומית ובין דתית. בתיעוד נראה חייל צה"ל, הפועל במסגרת התמרון הקרקעי בדרום לבנון, כשהוא מנתץ באמצעות פטיש פסל נוצרי המוצב בכפר דיר סריאן. בצבא הדגישו כי הם בודקים את מיהמנות התמונה.

התיעוד, שהפך ויראלי תוך זמן קצר, גרר תגובות קשות בקרב הקהילה הנוצרית בלבנון ובעולם. הכפר דיר סריאן, הממוקם בגזרה המזרחית של דרום לבנון, נמצא תחת שליטת כוחות צה"ל כחלק מהפעילות לפירוק תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב.

בתגובה לסערה, דובר צה"ל מסר הצהרה רשמית המגנה את המעשה ומבהירה כי יינקטו צעדים משמעתיים: "פעולות אלו אינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה״ל וההתנהלות המצופה מחייליו. האירוע יתוחקר באופן יסודי ומעמיק, ובמידת הצורך יינקטו צעדים בהתאם לממצאים".