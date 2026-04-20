אחרי 11 שעות של חקירה: שר התרבות מיקי זוהר מספר מה היה שם

השר מיקי זוהר מספר על החקירה

11 שעות נמשכה אתמול (ראשון) חקירתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר במשטרה, בסיומה הוא שוחרר.

החקירה בעניינו של השר הייתה, לפי המשטרה, בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.

הבוקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מגיב לחקירה בסרטון שהוציא, בו הוא אומר: "כפי שאתם יודעים - התבקשתי אתמול להגיע כדי למסור את גרסתי".

זוהר מציין כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות".

לדברי שר התרבות, "ניצלתי את ההזדמנות, כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם ללא יוצא מן הכלל, וגם אצלנו בליכוד".

לסיום, אומר השר מיקי זוהר: "אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזאת כליכודניק גאה ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה".

מדוברות המשטרה נמסר אמש כי "היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 חקרה היום תחת אזהרה שר מכהן במסגרת חקירת תיק ההסתדרות. החקירה בעניינו של השר הייתה בחשד לביצוע עבירות מתחום שוחד, מרמה והפרת אמונים. עם סיום חקירתו שוחרר לביתו".