מרדכי דוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בשעות אלו נחקר פעיל הימין מרדכי דוד באזהרה בתחנת המשטרה, בעקבות שורת אירועים שעוררו סערה ציבורית בשבועות האחרונים. במקביל, זומן גם המגיש אייל ברקוביץ' לחקירה באזהרה, והוא צפוי להיחקר בהמשך בגין אירוע נפרד שהתרחש באולפן ערוץ 13.

על פי הנמסר ממקורות במשטרה, דוד נחקר בחשד לביצוע עבירות של הסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור. החשדות נגדו גובשו בעקבות התקרית שבה חסם את נתיב נסיעתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, אירוע שזכה לתהודה רחבה ואף עורר דיון ציבורי סוער על גבולות המחאה הלגיטימית. גורמים במערכת אכיפת החוק מסרו כי לדעתם קיימת בתיק תשתית ראייתית מוצקה ומספקת לצורך הגשת כתב אישום נגד הפעיל. בשבועות הקרובים צפויה הפרקליטות לבחון את חומרי החקירה ולגבש החלטה סופית בעניין. יצוין כי דוד חסם בשבוע שעבר את רכבו של ברק בעת שזה יצא מאירוע צבאי, וכינה אותו בין היתר "חמינאי". בהמשך השבוע גם חסם לזמן מה את רכבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שגם העיד בסוף השבוע כנגד דוד. הסטודנט מ'שנקר' שהופעל בידי חמאס מודה: "ידעתי שאני פועל נגד ישראל" משה כהן | 08.06.26 עובדת הניקיון שהפסידה לשרה נתניהו מבקשת לבטל את פסק הדין משה כהן | 09.06.26 ברקוביץ' זומן לחקירה בעקבות עימות פיזי באולפן במקביל לחקירת דוד, זומן גם המגיש אייל ברקוביץ' לחקירה באזהרה במשטרה. הזימון הגיע בעקבות תקרית חריגה שהתרחשה באולפן חדשות 13, כאשר עימות מילולי בינו לבין חבר הכנסת צבי סוכות הפך לתקרית פיזית מביכה.

חה"כ צבי סוכות ואייל ברקוביץ ( צילום: צילום מסך חדשות 13 )

על פי הדיווחים, חה"כ סוכות הגיע לראיון עם ברקוביץ' ומוריה אסרף כשהוא עונד על בגדיו פאץ' בולט עם הכיתוב "משיח" - מחאה מובהקת נגד החלטת הרמטכ"ל לשלוח לוחמים לימי מאסר בכלא הצבאי בשל ענידת הסמל. אלא שהמחאה הפוליטית הובילה במהירות לתגובה שחצתה את כל הקווים המקובלים.

תוך כדי השידור החי, שלף ברקוביץ' פאצ'ים שהכין מראש עם הכיתובים "אהרון ברק המלך" ו"אחים לנשק". המגיש לא הסתפק בהצגתם למצלמה, אלא קם ממקומו וניסה להצמיד אותם באופן פיזי ובכוח לחליפתו של חבר הכנסת ההמום. סוכות מיהר להסיר מעצמו את הפאצ'ים שנכפו עליו, אך המגיש לא עצר בכך. סוכות, שניסה לשמור על קור רוח, הדף את המגיש ותהה בפניו בפליאה: "למה עם הידיים?".

ברקו וחה"כ סוכות - צילום: באדיבות חדשות 13 ברקו וחה"כ סוכות | צילום: צילום: באדיבות חדשות 13 10 10 0:00 / 1:12

האירוע עורר גל ביקורת נרחב בציבוריות הישראלית, כאשר רבים ראו בו חציית קו אדום בשיח התקשורתי. חה"כ סוכות הגיש תלונה במשטרה, והמגיש זומן לחקירה באזהרה.

רקע מורכב: מחאה לגיטימית או חציית קווים?

שני המקרים מעלים שאלות מורכבות על גבולות המחאה הלגיטימית והשיח הציבורי בישראל. במקרה של מרדכי דוד, הטענה המרכזית היא כי עצם חסימת רכבים היא מעשה פסול ועבירה על החוק. מאידך, נטענת טענה עקרונית שלפיה בשנים האחרונות נעשה שימוש דומה בפרקטיקות מחאה מצד פעילים מהשמאל, ללא גינוי תקשורתי משמעותי וללא אכיפה בולטת מצד רשויות החוק.

במקרה של ברקוביץ', השאלה היא האם מגיש חדשות רשאי לנקוט בפעולה פיזית כלפי אורח באולפן, גם אם מדובר בתגובה למחאה פוליטית שהוא רואה כפרובוקטיבית. העימות הפיזי נתפס על ידי רבים כחציית קו אדום בשיח התקשורתי, ועורר ביקורת חריפה על התנהלות המגיש.