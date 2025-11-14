מוריד הגשם: גשמי ברכה וחשש מהצפות ושיטפונות | התחזית העדכנית

גשמי הברכה ממשיכים - אך לא לזמן רב. כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
היום (שישי) צפויים לרדת ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. משעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
הלילה, ליל שבת קודש: גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
בבוקר יום השבת: גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. עד שעות הצהריים יתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי ברובו קל, צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. משעות אחר הצהריים הגשם ייפסק בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.
וביום שני צפוי להיות מעונן חלקית, תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.
