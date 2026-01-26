נס גדול: דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני), כי לאחר הזיהוי שנעשה לגופה שנמצאה, מדובר בגופתו של החטוף האחרון, רן גויאלי הי"ד.

843 ימים לאחר מתקפת הפתע האכזרית של חמאס, בחסדי שמיים מרובים, היום הושבה גופתו של החלל האחרון לידיים ישראליות.

כזכור אתמול דווח, כי צה"ל פתח בסוף השבוע האחרון במצבע שכונה 'לב אמיץ', ובעקבות מידע שהתקבל, כוחות גדולים של צה"ל יצאו בחיפושים בבית קברות בעזה ואכן, הצליחו למצוא גופה שאומתה כגופתו של רן הי"ד.

בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות חיפשו בתוך קבר אחים פלסטיני, שם אותרה גופתו של רן, מי שהשתתף בחיפושים, הוא הזמר המוכר עידן עמדי, שעושה שירות מילואים בעזה.

מדובר צה"ל נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו למשפחת החטוף רן גאוילי ז"ל, כי יקירם זוהה ויושב לקבורה".

עוד נמסר: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רס״ל רן גאוילי ז״ל, לוחם יס"מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה".

דו"צ הוסיף: "צה״ל משתתף בצער המשפחה. צה״ל ימשיך ללוות את המשפחות והשבים ולפעול לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל. בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה".

הודעת מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה: "מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה מרכינה ראשה ומשתתפת בצער משפחת גאוילי, עם מציאת גופתו של סמ"ר רן גאוילי ז"ל. רן נפל בקרב ונחטף לעזה בבוקר הנורא של 7/10 ועתה הוא מושב לקבורה בישראל".

ראש הממשלה נתניהו שהיה במשכן הכנסת יצא לתקשורת ואמר: "אני שמח לבשר שכוחותינו מצאו את רן גואילי, מדובר בהישג אדיר ובלתי רגיל של מדינת ישראל, הבטחנו להחזיר את כולם והחזרנו את כולם עד האחרון שבהם".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "מברך על השלמת הליך הזיהוי של החלל החטוף, גיבור ישראל רן גואילי ז״ל, שסוף סוף יושב לקבורה ראויה בישראל. רן, לוחם יס״מ שנלחם בשבעה באוקטובר, היה החטוף האחרון בעזה. אני מחבק את משפחתו, יודע כמה נלחמתם לשובו, ומחזק את כוחות הביטחון שעשו הכל כדי להשיבו".

עוד נמסר: "בכך נסגר המעגל. כל 255 החטופים הושבו מעזה לישראל. המנהלת משיכה ללוות את השבים ומשפחותיהם, ואת משפחות השבים החללים, בתהליכי השיקום והחזרה למסלול החיים".

כזכור לאחר כינוס הקבינט המדיני ביטחוני אמש (ראשון) לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת תכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח לפתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד, ובפיקוח ישראלי מלא.

המהלך הותנה בהשבת כלל החטופים החיים ובמאמץ מלא מצד חמאס לאיתור והשבת החטופים החללים. צה"ל מבצע בשעה זו פעולה ממוקדת לאיתור והשבת רס"ר רן גואילי ז"ל, ובהתאם לתוצאותיה - תתקבל החלטה סופית על פתיחת המעבר.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא".

על פי ההודעה, "פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים".

בהודעה הודגש כי "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".

"מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס״ר רן גואילי ז״ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל", נכתב.