לאחר ההודעה על חידוש החיפושים אחר רן גואילי בעזה, משפחתו מברכת: "על העמידה האיתנה בסוגיית מעבר רפיח".

איציק וטליק גואילי, הוריו של רן: "אחרי חודש קשה של חוסר ודאות ותחושת קיפאון, אנחנו חשים הקלה גדולה על כך שצוותי החיפוש הוחזרו לשטח. כל דקה שעוברת היא נצח עבורנו, והידיעה שסורקים שוב כל פיסה באדמת עזה כדי למצוא את רני נותנת לנו תקווה מחודשת".

עוד הם מסרו: "אנחנו מחזקים את ידי הממשלה על ההחלטה הנחושה בנושא מעבר רפיח. הגיע הזמן שחמאס יבין שלא יהיו 'מתנות חינם'. מעבר רפיח לא צריך להיפתח עד שרני שלנו יחזור הביתה. אנחנו דורשים מן המתווכות להפעיל את כל כובד משקלם כדי להשלים את העסקה ולשים סוף לסבל הזה. רני, אנחנו מחכים לך, לא עוצרים לרגע עד שתחזור."

במטה משפחות החטופים מסרו: "אנו מברכים על הלחץ שהוביל להחלטה המבצעית לחדש את מאמצי החיפוש אחר רן גואילי בשטחי רצועת עזה, לאחר תקופה מורטת עצבים של קרוב לחודש בה הופסקו החיפושים".

"בנוסף", נמסר עוד: "המשפחה והמטה מחזקים את החלטת הדרג המדיני שלא לאפשר את פתיחת מעבר רפיח כל עוד חמאס אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו פועל להשבת רן הביתה. אנו מאמינים כי להסכם יש שני צדדים ושניהם חייבים לכבד את התחייבויותיהם, הלחץ על חמאס הוא כלי הכרחי להבאת פריצת דרך".