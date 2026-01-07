כיכר השבת
"תקופה מורטת עצבים"

משפחתו של רן גואילי הי"ד: "שמחים שאחרי חודש הפסקה, חודשו החיפושים אחריו"

"אנחנו מחזקים את ידי הממשלה על ההחלטה הנחושה בנושא מעבר רפיח. הגיע הזמן שחמאס יבין שלא יהיו 'מתנות חינם'", מסרה משפחתו של רן גויאלי הי"ד, בתגובה על חידוש החיפושים (חדשות בארץ)

רן גואילי (צילום: באדיבות המשפחה)

לאחר ההודעה על חידוש החיפושים אחר רן גואילי בעזה, משפחתו מברכת: "על העמידה האיתנה בסוגיית מעבר רפיח".

איציק וטליק גואילי, הוריו של רן: "אחרי חודש קשה של חוסר ודאות ותחושת קיפאון, אנחנו חשים הקלה גדולה על כך שצוותי החיפוש הוחזרו לשטח. כל דקה שעוברת היא נצח עבורנו, והידיעה שסורקים שוב כל פיסה באדמת עזה כדי למצוא את רני נותנת לנו תקווה מחודשת".

עוד הם מסרו: "אנחנו מחזקים את ידי הממשלה על ההחלטה הנחושה בנושא מעבר רפיח. הגיע הזמן שחמאס יבין שלא יהיו 'מתנות חינם'. מעבר רפיח לא צריך להיפתח עד שרני שלנו יחזור הביתה. אנחנו דורשים מן המתווכות להפעיל את כל כובד משקלם כדי להשלים את העסקה ולשים סוף לסבל הזה. רני, אנחנו מחכים לך, לא עוצרים לרגע עד שתחזור."

במטה משפחות החטופים מסרו: "אנו מברכים על הלחץ שהוביל להחלטה המבצעית לחדש את מאמצי החיפוש אחר רן גואילי בשטחי רצועת עזה, לאחר תקופה מורטת עצבים של קרוב לחודש בה הופסקו החיפושים".

"בנוסף", נמסר עוד: "המשפחה והמטה מחזקים את החלטת הדרג המדיני שלא לאפשר את פתיחת מעבר רפיח כל עוד חמאס אינו עומד בהתחייבויותיו ואינו פועל להשבת רן הביתה. אנו מאמינים כי להסכם יש שני צדדים ושניהם חייבים לכבד את התחייבויותיהם, הלחץ על חמאס הוא כלי הכרחי להבאת פריצת דרך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר