חודשיים וחצי חלפו מאז שרכבו של המילואימניק יואב בר-שי נשרף במסגרת מחאת אנשי השמאל בירושלים, כאשר מפגינים הציתו 'טבעת אש' מסביב לבית ראש הממשלה במטרה לעלות שלב במחאה האלימה.

מאז, הנאשמים שוחררו למעצר בית - אך אף אחד מהם לא יצר קשר עם קצין המילואים, לא טרחו לדבר איתו ולא דאגו לו לרכב חלופי במקום הרכב שעלה באש בעקבות ההצתה הזדונית שלהם.

אמש, בתכנית 'המקור' ברשת 13, פרסמו כתבה מקיפה ומחמיאה על אותם אנרכיסטים אלימים, ובה בין היתר הושמע שקר שלפיהם הם לא המציאו את השם ״טבעת אש״. בתגובה, פרסם יואב בר-שי פוסט נזעם נגד המציתים.

הפוסט המלא:

כבר מעל לחודש שהאנשים שגרמו לשריפת הרכב שלנו מחוץ למעצר.

כאשר התראיינתי זה היה מפאת שתי סיבות.

1. אנחנו בקרע מטורף בתוך עצמנו והיה לי חושב לנסות להנמיך את הלהבות.

2. כדי להגיד לאנשים שעשו את זה שאני לא כועס כי אני יודע שהם לא שרפו לי את הרכב בכוונה אבל שהם חד משמעית האחראיים לשריפת הרכב שלי ושייצרו איתנו קשר וישלמו.

לאירוע הזה אך ורק הם אחראיים אליו. לא אף אחד אחר.

ובגלל זה אף אחד אחר לא צריך לשלם לנו, או לדאוג לנו חוץ מהם.

כשאני חס וחלילה גרמתי למישהו נזק גם כשברור שלא עשיתי את זה בכוונה, הדבר הראשון זה לקחת אחריות ולדאוג לפצות למי שגרמתי לו את הנזק.

עברו כבר מעל לחודשיים וחצי מאז האירוע ועד עתה אותם אנשים לא יצרו איתנו קשר אפילו לא פעם אחת.

בהתחלה אמרתי בטח זה בגלל שהם במעצר אז הם לא יכולים ליצור קשר, למרות שלי ברור שאם הייתי בסיטואציה שלהם הייתי דואג שמישהו מבחוץ משלהם יידאג ליצור איתנו קשר ולדאוג לנו.

אח"כ כשהם השתחררו התחלתי לאבד את הסבלנות כי נגמרו התירוצים, ואתם מוסיפים חטא על פשע.

ואתמול אחריי שהם עוד מצאו לעצמם זמן ומעיזים ללכת להתראיין ולנסות לצייר את עצמם כ"מלח הארץ" לפני שדאגו לנו זה כבר עבר כל גבול ופה אנחנו כבר נרים את הדגל האדום ונגיד עד כאן.

אלה אנשים סוציומטים אנרכיסטים! שלקחו ולוקחים את החוק לידיים ואכפת להם רק מעצמם! השארתם אותנו שבורים, המומים ופגועים.

אובדי עצות ובמלחמה יומיומית איך נסתדר ונמשיך מאז ועד היום כל יום!

איך אתם לא דואגים לנו?!

עד עכשיו לא הסתדרנו. אין לנו פיתרון לרכב שהלך לנו. ועד עכשיו מה שכן נאלצנו להסתדר זה היה כי היינו נתונים לחסדיהם ולרחמיהם של אנשים אחרים שזאת ממש לא אחריותם ולנו הכי לא נעים בעולם להיות נתונים לחסדיו של אף אחד. לא מאחל את זה לאף אחד.

אני עכשיו בסבב מילואים ארוך ומתיש מאז אותו אירוע ושנמשך ויימשך עוד קדימה והנזק שגרמתם ועוד ממשיכים וממשיכים וממשיכים לגרום לנו הוא כבר בלתי נסלח, גם לאדם מאופק כמוני.

זה הוא ממש ממש לא פוסט של לבקשת עזרה מהציבור! באמת תודה רבה אבל זה לא האחריות שלכם עם ישראל היקר והאהוב.

זה פוסט לנער אתכם שתתעוררו על עצמכם אותם אנשים שמעיזים לקורא לעצמם מלח הארץ!

מלח הארץ אתם לא! אם כבר שורפי הארץ!

אז כל כלי התקשורת, מוזמנים ליצור איתי ונראה באמת מי פה מלח הארץ.