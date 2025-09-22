מזג האוויר התחזית לראש השנה: חם מהרגיל עד שרבי - ואז גשם מקומי קל עומסי חום כבדים עד כדי שרב, צפוי במהלך היום הראשון של ראש השנה | ביום השני: מהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה (חדשות)

