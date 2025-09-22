כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית לראש השנה: חם מהרגיל עד שרבי - ואז גשם מקומי קל

עומסי חום כבדים עד כדי שרב, צפוי במהלך היום הראשון של ראש השנה | ביום השני: מהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מראה כי במהלך ימי ראש השנה, צפוי לחול מהפך משמעותי במידות החום. משרב, לגשם מקומי קל.

היום (שני) צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תורגש הכבדה בעומס החום.

הלילה: בהיר בדרך כלל. בדרום מישור החוף ובצפון הנגב יתכנו ערפילים. לקראת בוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

מחר, יום א' דראש השנה, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.

למחרת, ביום ב' דראש השנה צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום חמישי השבוע, צום גדליה, צפוי להיות מעונן חלקית. ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר