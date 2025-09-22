התחזית לראש השנה: חם מהרגיל עד שרבי - ואז גשם מקומי קל

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מראה כי במהלך ימי ראש השנה, צפוי לחול מהפך משמעותי במידות החום. משרב, לגשם מקומי קל.
היום (שני) צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תורגש הכבדה בעומס החום.
הלילה: בהיר בדרך כלל. בדרום מישור החוף ובצפון הנגב יתכנו ערפילים. לקראת בוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
מחר, יום א' דראש השנה, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
למחרת, ביום ב' דראש השנה צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
ביום חמישי השבוע, צום גדליה, צפוי להיות מעונן חלקית. ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות.
