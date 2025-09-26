בהלה באשדוד: חוף הים נסגר לרחצה בעקבות דיווח על כריש במים

דרמה בחופי הדרום: עיריית אשדוד הודיעה בצהריים (שישי) על סגירת חוף י"א לרחצה, לאחר דיווח על כריש שנצפה במים. על פי הודעת העירייה, המתרחצים התבקשו לצאת מיד מהמים והונף דגל שחור. במקביל נערכות תצפיות בחופים סמוכים, כדי לוודא שהחיה הימית לא נצפתה גם שם.

העירייה מסרה כי הביטחון העירוני סגר את החוף וקראה לציבור שלא להתקרב לאזור עד שתושג ודאות לגבי הדיווח. "אנו בודקים את הנושא, וברגע שתהיה ודאות נעדכן באופן רשמי", נמסר מהעירייה. המצילים בחוף מבצעים סריקות לאורך קו החוף ובתוך המים.

האירוע מעורר הד ציבורי נרחב בשל רקע טרגי מהשנה האחרונה: באפריל נהרג הצוללן ברק צח, אב לארבעה מפתח תקווה, מתקיפת כרישים מול חופי חדרה. המקרה התרחש באזור תחנת הכוח בעיר, לשם נמשכים כרישים בשל המים החמים המוזרמים לים. האירוע הותיר חותם עמוק על קהילת הצוללים והעלה את המודעות לסיכונים הגוברים במפגש עם כרישים בחופי ישראל.

בעיריית אשדוד מדגישים כי מדובר בנוהל זהירות שמטרתו להגן על המתרחצים. כל עוד לא נקבעה ודאות מלאה לגבי נוכחות כריש במים, החוף יישאר סגור והציבור מתבקש שלא לרדת לחוף י"א עד להודעה חדשה.