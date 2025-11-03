המגיפה השקטה נמשכת: גבר כבן 50 אותר הערב (שני) ללא רוח חיים בדירה ברחוב הסייפן באשדוד - ככל הנראה מספר ימים אחרי שהשיב את נשמתו לבוראו.

הנפטר נמצ כשהוא במצב ריקבון. גילה אותו חברו שניסה ליצור עמו קשר מספר ימים, אולם לשווא. גם שכנים איתרו אותו בסמוך לבית.

מתנדבים שהגיעו למקום איתרו את המנוח, ולאחר מכן טיפלו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה. גופתו הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר

יהודה שיש, מתנדב זק"א מרחב לכיש שטיפל בזירה סיפר: "מדובר בזירה קשה. לפי דברי חבר של המנוח, מדובר באדם ללא בני משפחה. הוא הגיע לבדוק לאחר שלא הצליח ליצור איתו קשר כמה ימים, ואז גילה את המראה הקשה. כואב בכל פעם מחדש לראות בדידות שמסתיימת בצורה טרגית".

יצחק סיגלר, נהג אמבולנס בזק"א 360 שטיפל בזירה מסר: "נמסר לנו כי שכניו הבחינו בו מוטל בכניסת הבית כשהוא ללא רוח חיים. צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. יחד עם מתנדבים נוספים סייענו לכוחות המז"פ בזירה וטיפלנו בכבוד המת".