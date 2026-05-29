אירוע אלימות בדרום תל אביב: נתין זר פצע אדם קשה באמצעות מברג - ונעצר

ויכוח ברחוב הר ציון הסתיים בפציעה קשה של תושב העיר תל אביב | המשטרה הגיעה למקום ועצרה את החשוד, נתין זר בן 38 | אמש הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובקרוב יוגש כתב אישום (חדשות)

בתאריך 16 במאי 2026 התקבל דיווח במוקד 100 של על אירוע אלימות בין שני אנשים ברחוב הר ציון שבדרום תל אביב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי בין השניים התפתח ויכוח.

במהלך הוויכוח, החשוד תקף את הקורבן, תושב העיר תל אביב, בעזרת מברג. הוא פגע בפלג גופו העליון ובראשו של הקורבן, וגרם לו לפציעה קשה. לאחר התקיפה, החשוד ברח מהמקום.

מיד לאחר שהתקבל הדיווח, שוטרי תחנת המשטרה שר"ת הגיעו במהירות לזירת האירוע. בזכות התגובה המהירה, השוטרים הצליחו לאתר ולעצור את החשוד בתוך זמן קצר. החשוד שנעצר הוא נתין זר בן 38 המתגורר בתל אביב.

במהלך חקירת המקרה, המשטרה ביצעה מספר פעולות שהובילו לאיסוף הראיות הנדרשות נגד החשוד בתקיפה. מאז שנעצר, מעצרו הוארך מפעם לפעם על ידי בית המשפט.

אמש, בעקבות איסוף הראיות, הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע בגין עבירה חמורה של חבלה בכוונה מחמירה. בימים הקרובים, הפרקליטות מתכוונת להגיש נגדו כתב אישום.

