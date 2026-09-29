תושב מזרח ירושלים בן 52 נעצר אתמול (שני) בחשד להצתת סוכה באזור אגריפס במרכז העיר. על פי החשד, מדובר בהצתה ממניע גזעני שבוצעה במהלך חג הסוכות.

מדוברות המשטרה נמסר לפני זמן קצר: בעקבות דיווח שהתקבל ביום ראשון על שריפת סוכה באזור אגריפס במרכז העיר ירושלים, פתחו חוקרי תחנת לב הבירה בחקירה ממוקדת לאחר שעלה החשד כי מדובר בהצתה בזדון.

פעולות חקירה מהירות של השוטרים הובילו אתמול לאיתורו ומעצרו של החשוד במעשה - תושב העיר העתיקה בן 52. החשוד נחקר בתחנה בחשד להצתה ממניע גזעני.

היום (שלישי) תבקש היחידה החוקרת להאריך את מעצרו של החשוד בבית משפט השלום בירושלים.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי הצתה שטופלו לאחרונה על ידי משטרת ירושלים. בחודש מרץ האחרון נעצר חשוד בהצתת מתקני משחקים בגן סאקר, כאשר תצפיתני מרכז השליטה "מבט 2000" זיהו את המעשה בזמן אמת והכוונו את הכוחות לאיתור החשוד.