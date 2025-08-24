התחזית: חם מהרגיל ועומסי חום כבדים | מחר: ירידה בטמפרטורות

הכנרת ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית.