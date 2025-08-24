כיכר השבת
התחזית: חם מהרגיל ועומסי חום כבדים | מחר: ירידה בטמפרטורות

לפי תחזית מזג האוויר,  יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ| ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ (מזג האוויר)

הכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומס החום.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים. תורגש הקלה נוספת בעומסי החום. ייתכן טפטוף במישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-34

חיפה: 25-30

טבריה: 24-39

צפת: 22-34

אילת: 29-42

