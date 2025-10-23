כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה | בשבת: התקררות

לפי תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה |  יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף | בשבת: התקררות (מזג האוויר)

כיכר השבת
מסיק זיתים בבית לחם (צילום: ויסאם השלמון/Flash90)

היום (חמישי) יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-30

תל אביב: 19-30

באר שבע: 16-32

חיפה: 120-27

טבריה: 18-32

צפת: 17-26

אילת: 23-35

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר