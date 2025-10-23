התחזית: יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה | בשבת: התקררות

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 16-30
תל אביב: 19-30
באר שבע: 16-32
חיפה: 120-27
טבריה: 18-32
צפת: 17-26
אילת: 23-35
