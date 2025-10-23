התחזית: יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה | בשבת: התקררות

מסיק זיתים בבית לחם ( צילום: ויסאם השלמון/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.