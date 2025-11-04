הקיץ לא רוצה לעזוב: עליה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עד שרבי

חברון, אתמול ( צילום: ויסאם האסלמון/FLASH90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הלילה: מעונן חלקית.