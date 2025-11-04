כיכר השבת
הקיץ לא רוצה לעזוב: עליה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל עד שרבי

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה | יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים (מזג האוויר)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 22-30

תל אביב: 24-33

באר שבע: 20-33

חיפה: 23-30

טבריה: 23-35

צפת: 22-28

אילת: 23-34

