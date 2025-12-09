כיכר השבת
סופת 'ביירון' הגיעה לישראל: גשמים, סופות רעמים וחשש כבד להצפות

לפי תחזית מזג האוויר, צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות | מחר: הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב, בנחלי במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות. (מזג האוויר)

הגשם בכותל המערבי (צילום: יוסי זמיר/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

הלילה: בעיקר במישור החוף ובשפלה יחלו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים. חשש להצפות. ינשבו רוחות ערות. הגשם יתפשט בהדרגה למרכז הארץ ולצפונה.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש חמור להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנחלי במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות.

ביום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש לשטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 9-15

תל אביב: 14-19

באר שבע: 12-19

חיפה: 15-17

טבריה: 13-17

צפת: 9-12

אילת: 15-20

