גל החום הכבד

אל תזלזלו, גם בבין הזמנים: אלו ההנחיות הקריטיות לימים הקרובים

בשל גל החום הכבד שבפתח, באיחוד הצלה הנחו את המתנדבים להתייחס בתשומת לב רבה לסימני התייבשות ומכת חום, בהגעה לאירועי חירום,  במהלך ימי בין הזמנים | אלו ההנחיות המלאות למטייל (בארץ)

טיול בימי בין הזמנים (צילום: נתי שוחט פלאש 90 )

בצל ימי בין הזמנים, בהם בני הישיבות והאברכים יוצאים לנפוש ולטייל ברחבי הארץ, באיחוד הצלה, נערכים להעניק מענה רפואי מקצועי לנפגעים מגל החום הקיצוני, שיורגש בכל חלקי הארץ לאורך סוף השבוע.

בארגון הנחנו את המתנדבים, להתייחס בתשומת לב רבה לסימני התייבשות ומכת חום, בהגעה לאירועי חירום רפואיים בימים הקרובים ולטפל כראוי, בכל חשד שכזה. השרב הכבד עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, קשישים ומוגבלים. עשרות ילדים ופעוטות נשכחו בשנים האחרונות ברכבים במזג אוויר קיצוני. מקרים אלו הובילו להתייבשויות, מכות חום וכן מוות.

ההנחיות המלאות למטיילים

  • הקפידו על שתייה מרובה של מים צוננים. מומלץ לשתות 2-3 ליטר מים לאדם ליום.
  • התאימו את מסלול הטיול או העבודה, לשעות הבוקר המוקדמות ולשעות הערב. מומלץ לעשות מנוחה של 10-15 דקות, יש לחבוש כובע ולהשתמש בתכשירי הגנה על העור.
  • השתדלו לא לצאת לטייל עם ילדים קטנים למקומות בהם קשה למצוא צל למנוחה, היו ערניים לגבי האחרים.
  • התייבשות לעתים קרובות מתרחשת בסביבה חמה, אך תתכן בכל התנאים הסביבתיים - סימני ההיכר להתייבשות הם: צמא, דופק מהיר, בחילות, אי שקט, ירידה בתפקוד כללי.
  • באם זיהיתם את סימני ההתייבשות פעלו על פי ההוראות: קודם כל יש לקרוא לעזרה רפואית! ובינתיים - השכב את הנפגע במנוחה מוחלטת. בהתייבשות קלה (כאשר הנפגע אינו מקיא), ניתן לאפשר לו לשתות מים בכמויות קטנות ובאופן רצוף. במידה והנפגע מקיא – אין לאפשר לו לשתות. אדם מיובש חייב בטיפול רפואי דחוף. בכל חשד להתייבשות יש לקרוא לסיוע רפואי ללא השתהות.

1
זה אמיתי זה עולה לנו בחיי אדם נא ונא ונא לא לזלזל בהנחיות האלו אני מכיר לא אחד ולא שניים שנפטרו ברווקותם בגלל חוסר אחריות מלאה
יוני

