כוחות גדולים של הצלה ומשטרה הוזעקו הבוקר (חמישי) לזירת תאונת דרכים קטלנית בין רוכב אופנוע ורכב בכביש 4 סמוך למחלף יבנה.

כוחות ההצלה דיווחו על גבר בן 37, תושב אשקלון, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו במקום.

טל וסיולוב חובש באיחוד הצלה מסר: "מדובר ברוכב אופנוע כבן 36 שנפגע בזירת תאונה עם מעורבות רכב פרטי, לצערנו מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א כרמל דקל סיפר: "הגענו לתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות רוכב אופנוע ורכב. הובילו אותנו אל רוכב האופנוע, גבר בן 37, ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא סובל מפציעות ומחבלות קשות מאוד לאורך כל גופו. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

מהמשטרה נמסר: "בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו הבוקר בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 4 במעורבות רכב פרטי ואופנוע".