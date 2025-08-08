אבו מאזן שוקל מהלך דרמטי: הכרזה חד צדדית על מדינה פלסטינית

ברמאללה מתנהלים בימים האחרונים דיונים אינטנסיביים סביב יוזמה מדינית חדשה של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן): הכרזה חד צדדית על הפיכתה של הרשות הפלסטינית למדינה עצמאית - כך חשף לראשונה אהוד יערי ב'חדשות 12'.

לפי הדיווח, המהלך נשקל ברקע הלחץ הבינלאומי הגובר על ישראל בסוגיה הפלסטינית, וצפוי להתבצע במקביל לכינוס העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר הקרוב.

לפי גורמים פלסטיניים, ההכרזה לא תלווה בשלב זה בצעדים משפטיים או מדיניים מעשיים, אלא תהווה הצהרה סמלית שמטרתה לשנות את מעמד הרשות - מגוף מנהלי הפועל מתוקף הסכמי אוסלו, לישות מדינית עצמאית, ללא צורך בהסכמה ישראלית או במשא ומתן.

במסגרת הדיונים, נבחנת אפשרות לכלול בהכרזה קביעה מפורשת של גבולות המדינה אותה דורשת הרשות לעצמה.

המהלך נבחן על רקע ההכרזות האחרונות של מדינות רבות, בהן צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה, כי יתמכו בהכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם הקרובה. עם זאת, קיים חשש כי מהלך חד צדדי ייחשב כהפרה של הסכמי אוסלו ואף יוביל להשלכות מדיניות נרחבות, לרבות פיזור המועצה המחוקקת הפלסטינית - מוסד שאינו פעיל בפועל כבר שנים.

בשיחות סגורות נשמע אבו מאזן אופטימי במיוחד: "זה יותר קרוב ממה שאתם חושבים", אמר למקורביו. "תוך שלוש עד חמש שנים תקום מדינה פלסטינית".