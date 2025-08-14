חום אימים ( צילום: שאטרסטוק )

בשבוע האחרון חווה ישראל גל חום קיצוני בהיקפו. בפעם הראשונה, אמש (רביעי) צריכת החשמל חצתה את רף ה-17 אלף מגהוואט, ועומס החום - השילוב בין הטמפרטורה ללחות - הגיע לרמה שלא נראתה בעבר.

>> למגזין המלא - לחצו כאן בנוסף, נשברו שיאי טמפרטורות היסטוריים במספר רב של תחנות מצפון לדרום. בצפת, תחנה שבה קיימות מדידות של טמפרטורות מאז שנת 1939, נמדדה אמש טמפרטורה של 41.4 מעלות, כאשר השיא הקודם עמד על 40.6 מעלות. בקיבוץ אילון שבגליל המערבי נשבר גם כן שיא היסטורי: טמפרטורה של 42.7 מעלות, לעומת שיא קודם של 40.7 מעלות. במצפה חרשים נמדדו 41.1, כאשר השיא הקודם עמד על 40 מעלות. שיאים נוספים שנשברו היו באיילת השחר שבעמק החולה: 46.8 מעלות (בכפר בלום גם כן נמדדו 46.8 מעלות אך שם השיא ההיסטורי עומד על 47 מעלות), במעלה אדומים שיא חדש של 44 מעלות ובערד שיא של 43.8 לעומת השיא הקודם שעמד על 43.2 מעלות. משבר המים שמערער את איראן ומאיים על המשטר - והקשר לכורים הגרעיניים יהודה גליקמן | 13:00 זה רק נשמע בדיוני: כך הכניס המוסד נשק וחוליות קומנדו לאיראן - שנים לפני "עם כלביא" שמאי צוק | 13:00 הטמפרטורה הגבוהה ביותר בארץ נמדדה בקיבוץ גלגל: 49.7 מעלות, שיא היסטורי חדש בבקעת הירדן שעמד עד כה על 49.3 מעלות. באילת נמדדו 51.1 מעלות. אבל לפני שאנחנו מתלהבים מהשיאים בישראל, יצאנו לבדוק את המקומות הבאמת חמים בעולם, לצנן קצת את ההתרגשות.

51.1 מעלות באילת ( צילום: עיריית אילת )

המקום הכי חם בעולם

עמק המוות בקליפורניה הוא הפארק הלאומי הגדול ביותר ב-48 המדינות הרצופות של ארצות הברית והוא נחשב למקום החם ביותר בכדור הארץ.

בעמק המדברי במזרח קליפורניה נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם. היה זה ב-10 ביולי 1913 אז מד הטמפרטורה הציג 56.7 מעלות צלזיוס, טמפרטורה זו היא טמפרטורת האוויר החמה ביותר שנמדדה מעולם על פני כדור הארץ.

בקיץ טמפרטורה יומית של 49°C או אף יותר היא אירוע נפוץ, כמו גם טמפרטורות מתחת לנקודת הקפאון בלילה בחורף. יולי הוא החודש החם ביותר, שבו הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת היא 49°C והמינימלית הממוצעת היא 46°C.

באוגוסט 2020 פרסם שירות מזג האוויר בקליפורניה כי הטמפרטורה שנמדדה בפארק הלאומי עמק המוות, עמדה על 56 מעלות. מדובר בעוצמת חום שלא נמדדה בעמק מאז 1913.

טמפרטורת פני השטח הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם בעמק המוות הייתה 93.9 (!) מעלות צלזיוס, ב-15 ביולי 1972, בפרנס קריק, שהיא טמפרטורת פני הקרקע הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם על פני כדור הארץ.

חום במדבר

המקום שאפילו החיידקים לא שורדים

מדבר לוּט שבאיראן הוא מדבר מלח גדול, הממוקם בפרובינציות כרמאן, סיסתאן ובלוצ'סתאן שבאיראן, ומשתרע על פני שטח של כ-51,800 קמ"ר בדרום-מזרח המדינה.

חלק ניכר מהמדבר מכוסה באבני בזלת ובלבה שנפלטו מלועו של הר געש המצוי באזור, אשר אינו פעיל עוד. יש שם צמחייה מועטה מאחר שכמעט לא קיימים צמחים המסוגלים לחיות בתנאי החום והיובש השוררים שם. גם בעלי חיים, ואפילו חיידקים (!), אינם שורדים בתנאי החום הכבדים השוררים באזור.

מחקרים גילו שתנאי החום הקיצוניים הפכו את מדבר לוט לאזור א-ביוטי, כלומר מחוסר חיים. הסיבה לכך היא שאפילו בקטריות לא יכולות להתפתח בתנאי חום כה קיצוניים. החוקרים, שהשאירו חלב במדבר לוט ללא קירור או כיסוי, גילו שהחלב לא מתקלקל והגיעו למסקנה שהבקטריות לא יכולות להתפתח בחום קיצוני שכזה.

על פי מדידות שנעשו באמצעות הלוויין Aqua של נאס"א במשך כשבע שנים (2003–2010), נמצא שהטמפרטורה הממוצעת במדבר לוט עומדת על כ-50 מעלות צלזיוס, וטמפרטורת פני השטח הגבוהה ביותר שנמדדה שם עומדת על 70.7 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם בפני השטח של כדור הארץ.

(נתון זה מעט מטעה, כיוון שאין מדובר במדידת טמפרטורת האוויר בצל, אלא בטמפרטורה הקרינתית של פני השטח - הטמפרטורה שפני השטח פולטים).

נווד במדבר

העיר עזיזיה (Aziziyah), כ-40 קילומטרים דרומית לטריפולי, החזיקה בעבר בתואר "המקום החם בעולם", בעת שבשנת 1922 נרשמו בה 58 מעלות. עם זאת, היא נושלה מהתואר בשת 2012, לאחר שמטאורולוגים מצאו כי ברישום הנושן חלו טעויות קלות וכי מי שמדד את המידות הללו לא היה מוסמך לכך. עם זאת, לא נדיר לחוות כאן 48 מעלות ויותר בשיא הקיץ.

תאילנד ( צילום: shutterstock )

הערים הכי חמות בעולם

דללול הייתה עיר בצפון אתיופיה, השוכנת במחוז עפר ובגובה של כ-130 מטרים מתחת לפני הים. דללול נחשבת למקום המיושב החם ביותר על פני כדור הארץ.

כיום מדובר בעיר רפאים בעקבות התנאים הקשים והתקפות על תיירים. הטמפרטורה הממוצעת בשנה עומדת על 34.5 מעלות צלזיוס ולרוב מטפסת מעל 46 מעלות במהלך היום, ואף הגיעה כבר ל-62.7 מעלות.

גם בנגקוק אמנם נחשבת טרופית, אך הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת בבירת תאילנד בשעות היום עומדת על 35 מעלות, והעניקה לה את התואר העיר החמה ביותר בעולם על יד ארגון המטאורולוגיה. הימים החמים ביותר מגיעים בחודשים מרץ, אפריל ומאי. גם הלחות גבוהה במיוחד בקיץ, ואל תשכחו את עונת המונסונים, שרק מוסיפה ללחות.

אחת הערים החמות בעולם היא כוויית סיטי – עיר משגשגת ומאוד עשירה, שבימים חמים במיוחד הטמפרטורה בה מגיעה אף ליותר מ-52 מעלות צלסיוס. בעונת הקיץ הטמפרטורה הממוצעת היא 44 מעלות.

רועה צאן בבקעת הירדן

המקום הכי חם בישראל

גם ישראל עושה כבוד, וקיבוץ בעמק בית שאן נכלל ברשימת 10 המקומות החמים ביותר על פני כדור הארץ.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

קיבוץ טירת צבי, השוכן כשבעה קילומטרים מדרום לבית שאן, רשם את מידות החום הגבוהות ביותר באסיה: 54 מעלות, ב-21 ביוני 1942. עם זאת, יש חוקרים שטוענים כי מכשירי המדידה לא היו מדויקים, והמספר האמיתי הוא 53 מעלות. כך או אחרת, בקיץ חם כאן בכל קנה מידה.