עומס חום קיצוני ( צילום: שאטרסטוק )

היום (רביעי) נרשמו טמפרטורות קיצוניות ברחבי הארץ, עם שיאים חדשים שלא נראו כמותם. באילון שבגליל הגיע המדחום ל־41.8 מעלות – יותר מהשיא הקודם שעמד על 41.3. בחרשים נמדדו 40.8 מעלות, כשהשיא הקודם היה 40 מעלות ונקבע ביולי 2000.

אך גם במהלך החודש האחרון, נרשמו שיאים מקומיים: באילת נמדדו 48.3 מעלות, בכפר בלום 46.7 מעלות (קרוב לשיא ההיסטורי – 47), במצפה רמון 41.2 מעלות, ובצפת נמדדו 40.7 מעלות – שיא שנתי חדש. גל החום הוביל גם לשיא חסר תקדים בצריכת החשמל: ארבעה ימים ברציפות נרשמה צריכה גבוהה במיוחד, שהגיעה היום ליותר מ־17 אלף מגה־וואט – יום אחרי שנשבר לראשונה רף ה־16 אלף מגה־וואט. בארגון המתנדבים הלאומי - איחוד הצלה הודיעו מוקדם יותר, כי משעות הבוקר הם נותנים מענה רפואי מקצועי לנפגעי האובך וערוכים לסייע בימים הקרובים לכל נפגעי גל החום הקיצוני, שמורגש בכל חלקי הארץ. חשש להתפרצות חיידק אלים בהדסה הר הצופים: 4 יולדות נדבקו בני סולומון | 13.08.25 "מהבוקר נרשמו רמות חריגות מאוד של חלקיקי אבק (PM10) בירושלים והסביבה, ובמרכז הארץ בעקבות אובך כבד אירועי אובך כאלו חוזרים ונשנים בעונה זו ומעלים משמעותית את הסיכון להחמרות נשימתיות" נאמר בהודעת הארגון. כשהם מציינים כי "השרב הכבד והאובך עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, קשישים ומוגבלים. עשרות ילדים ופעוטות נשכחו בשנים האחרונות ברכבים במזג אוויר קיצוני. מקרים אלו הובילו להתייבשויות, מכות חום וכן מוות. באיחוד הצלה קוראים להורים לתת דגש על מניעת שכחת ילדים ופעוטות בכלי רכב".

יום שרב. ארכיון ( צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90 )

הנחיות מעשיות לציבור

בבית:

• סגרו חלונות ודלתות והפעילו מיזוג על מצב סחרור פנימי/פילטר (אם יש מסנן—מומלץ להחליפו/לנקותו לאחר האירוע).

• הימנעו מניקיונות שמעלים אבק (טאטוא יבש). עדיף ניגוב רטוב לאחר שהאובך שוקע.

בחוץ:

• דחו ספורט/מאמץ גופני חיצוני; אם חייבים לצאת—קצרו חשיפה. מסכת N95/‏KN95 מפחיתה חשיפה לחלקיקים נשימים.

• שתו מים בתדירות גבוהה; אובך נלווה לעיתים לחום ויובש שמגבירים התייבשות.

ברכב:

• סגרו חלונות, העבירו את המיזוג ל־Recirculation, סעו במהירות מותאמת לירידת ראות. אם הראות גרועה מאוד—שקלו דחיית הנסיעה. (אובך מקטין ראות ועלול להחמיר סיכוני תאונות.)

להורים ומוסדות:

• צמצמו פעילות חוץ לילדים; העדיפו פעילות במבנים ממוזגים. ילדים עם שיעול/קוצר נשימה—מעקב צמוד, שימוש בתרופות מונחות רופא והפחתת מאמץ.

ניהול מצבי החמרה נשימתית (ביתי):

• שיעול/צפצופים/קוצר נשימה אצל חולי אסתמה: פעלו לפי תוכנית הטיפול האישית. אם אין שיפור - צרו קשר לסיוע רפואי.

• צריבה בעיניים/אף/גרון: צאו למקום סגור וממוזג, שתו מים, שטפו עיניים/אף בסליין.