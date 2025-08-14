כיכר השבת
"זהו צעד סמלי אך משמעותי"

מטה המשפחות לראש העיר: "שנה את שם הרחוב בו מתגורר נתניהו"

במטה משפחות החטופים פנו לראש עיריית ירושלים  וביקשו: ״תפעל לשינוי השם של רחוב עזה בעיר לרחוב החטופים״ | לדבריהם: "שינוי שם הרחוב יישא מסר ברור: עד שכולם ישובו הביתה – החיים אינם יכולים להמשיך כרגיל" (חדשות)

רחוב עזה בירושלים (צילום: גוגל סטריט)

במטה המשפחות להחזרת החטופים שלחה מוקדם יותר היום (חמישי) פנייה לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, בקריאה לפעול לשינוי שמו של רחוב עזה בעיר הבירה - לרחוב החטופים, עד אשר ישוב החטוף האחרון.

בפתח מכתבם נאמר כי "אנו, משפחות החטופים והחטופה, פונות אליך בקריאה לפעול לשינוי שמו של רחוב עזה בעירך לרחוב החטופים, עד אשר ישוב החטוף האחרון".

לדבריהם: "שינוי שם הרחוב יישא מסר ברור ומוסרי בלב בירת המדינה: עד שכולם ישובו הביתה – החיים בישראל אינם יכולים להמשיך כרגיל". כשהם מוסיפים: "השלט החדש יזכיר מדי יום לתושבי העיר ולכל עובר אורח את החובה העליונה להשיב את כל החטופים, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בישראל".

בסיום ההודעה נאמר כי "זהו צעד סמלי אך משמעותי, שיבטא סולידריות עם המשפחות, יגביר את המודעות הציבורית והבינלאומית, ויעביר מסר של אחדות וערבות הדדית״.

