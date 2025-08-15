גבר כבן 70, תושב קריית ארבע, נמצא הבוקר (שישי) ללא רוח חיים בכרם סמוך לציר ראשי בקרבת היישוב אלון שבות שבגוש עציון.

עם קבלת הדיווח, כוחות משטרת תחנת עציון במרחב יהודה הגיעו למקום, ולצדם חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י.

בזירה התקיימה הערכת מצב בראשות מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, בהשתתפות מפקד מרחב יהודה, קצין אח"מ המחוז, מפקדים נוספים, חוקרי הזיהוי הפלילי וגורמי ביטחון נוספים.

בתום הערכת המצב ומבדיקות שבוצעו בשלב הזה עולה כי אין חשד לאירוע פלילי או ביטחוני. תחנת עציון במחוז ש"י פתחה בחקירה, והרקע והנסיבות נבדקים.

הודעה מסודרת נמסרה למשפחתו של המנוח ע"י המשטרה, ועם קבלת אישורה של המשפחה גופתו של המנוח תועבר לנתיחה במכון לרפואה משפטתית להשלמת כלל הבדיקות הנדרשות.