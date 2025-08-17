אירוע חריג: תינוקת כבת שנה נשכחה בתחנת אוטובוס באזור מירון

אירוע חריג במהלך ימי בין הזמנים: לפני זמן קצר היום (ראשון) התקבל דיווח במשטרת ישראל, אודות תינוקת כבת שנה שנשארה בתחנת אוטובוס סמוך לישוב מירון, ללא נוכחות מצד ההורים או משפחה.

על פי הודעת המשטרה, עם קבלת הדיווח החלו השוטרים בביצוע פעולות חקירה, במקביל התקבל דיווח נוסף מאביה של הילדה שמסר כי הוא שכח את התינוקת, בתחנת האוטובוס.

בהודעת המשטרה נאמר כי "בחיבור מהיר שביצעו השוטרים בשטח בין משפחת התינוקת לבין עוברי אורח שאספו את הפעוטה, היא הושבה לפני זמן קצר לידי הוריה".

בסיום נאמר בהודעת המחוז הצפוני כי "בהתאם לממצאי האירוע, דיווח יועבר לשירותי הרווחה כמקובל".