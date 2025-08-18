רעולי פנים פרצו לתחנת הדלק | זה הסכום שהם שדדו מהמקום

מה קורה בנגב? בלילה שבין ראשון לשני האחרון סמוך לשעה ארבע לפנות בוקר, שלושה רעולי פנים פרצו לחנת דלק בעיר דימונה וגרמו לנזק כבד בסכום שמעל למאה אלף ש"ח, כך פורסם הערב (שני) בערוץ 14.

על פי הפרסום של העיתונאי אריאל עידן, הפורצים שהגיעו לתחנת הדלק השתמשמו עם מכשיר פריצה מיוחד, אשר שייך לאחת היחידות המובחרת בצה"ל, ונגנב על ידי עבריינים אשר פורצים איתו עסקים וכספות.

בנוסף דווח, כי לא מדובר בפריצה הראשונה שמבוצעת בחנויות של איש העסקים שמעון שטרית מהדרום, וכי רק במהלך השמונה שנים האחרונות- תחנות הדלק בבעלותו נשדדו - חמש פעמים.

בחלק מן האירועים המשטרה הצליחה לסגור מעגל עם הגנבים, אך עדיין עצם העובדה שציוד צהל"י משמש לגניבה הוא חציית קו אדום, שלא הכרנו עד כה.