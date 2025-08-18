כיכר השבת
עם מכשיר שנגנב מצה"ל

רעולי פנים פרצו לתחנת הדלק | זה הסכום שהם שדדו מהמקום

מספר עבריניים רעולי פנים פרצו לתחנת דלק בעיר דימונה, וגנבו מבעל המקום למעלה ממאה אלף שקלים | הגנבים השתמשו עם מכשיר פריצה מיוחד, שנגנב מבסיס צה"ל (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מה קורה בנגב? בלילה שבין ראשון לשני האחרון סמוך לשעה ארבע לפנות בוקר, שלושה רעולי פנים פרצו לחנת דלק בעיר דימונה וגרמו לנזק כבד בסכום שמעל למאה אלף ש"ח, כך פורסם הערב (שני) בערוץ 14.

על פי הפרסום של העיתונאי אריאל עידן, הפורצים שהגיעו לתחנת הדלק השתמשמו עם מכשיר פריצה מיוחד, אשר שייך לאחת היחידות המובחרת בצה"ל, ונגנב על ידי עבריינים אשר פורצים איתו עסקים וכספות.

בנוסף דווח, כי לא מדובר בפריצה הראשונה שמבוצעת בחנויות של איש העסקים שמעון שטרית מהדרום, וכי רק במהלך השמונה שנים האחרונות- תחנות הדלק בבעלותו נשדדו - חמש פעמים.

בחלק מן האירועים המשטרה הצליחה לסגור מעגל עם הגנבים, אך עדיין עצם העובדה שציוד צהל"י משמש לגניבה הוא חציית קו אדום, שלא הכרנו עד כה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר