אירוע חריג התקיים היום (שני), כאשר עשרה תושבים המתגוררים באזור השומרון חצו את הגבול לעבר שטח סוריה - מדרום הגולן, תקעו דגל ישראל במקום אליו הם עברו, וניסו להקים מאחז במקום. דקות לאחר מכן הם הוחזרו ארצה.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "מוקדם יותר היום התקבל דיווח על מספר רכבים בהם אזרחים ישראלים שחצו את גדר הגבול לתוך שטח סוריה. כוחות צה"ל שהיו בנקודה החזירו את האזרחים לאחר זמן קצר בבטחה לשטח מדינת ישראל". בנוסף נאמר כי "החשודים עוכבו על ידי הכוחות בשטח וזומנו לחקירה במשטרת ישראל".

בנוסף נאמר בהודעת צה"ל כי "מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית ומסכן את הציבור ואת כוחות צה"ל".

נזכיר כי עונש בחוק על חציית גבול לסוריה או לבנון, יכול להגיע לארבע שנות מאסר.